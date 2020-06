Gomorra, episodi 3 e 4 stasera su TV8: le anticipazioni

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 3 e 4 della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky dalla scorsa settimana. In attesa della stagione 5.

Riavvolgiamo ancora una volta il nastro fino alla prima stagione, dunque, e ripercorriamo, prima di tutto con le anticipazioni, quanto già visto 6 anni fa per la prima volta. Nell'episodio 1x3, L'omm 'e casa, Don Pietro è detenuto al carcere di Poggioreale. Il boss della camorra continua a comandare il suo clan grazie a un telefono cellulare che si è procurato illegalmente. Imma e Genny (Salvatore Esposito), la moglie e il figlio di Don Pietro, sono andati a Milano per consegnare una grossa somma di denaro a Franco Musi, il commercialista che da anni ricicla il denaro del clan.

Nell'episodio 1x4, Sangue Africano, il clan dei Savastano ha affidato un'importante piazza dello spaccio a una banda di criminali nigeriani. I nigeriani rifiutano di spacciare per conto dei Savastano se non ottengono dei margini più alti dalla vendita degli stupefacenti. Il capobanda nigeriano spinge un suo collaboratore a farsi arrestare per parlare e trattare direttamente con Don Pietro ma lui si dimostra infastidito e arrabbiato dalle richieste e minaccia conseguenze mortali se lo spaccio di droga non riprenderà immediatamente e alle sue condizioni.