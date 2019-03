Gomorra e l'arresto di Marco Di Lauro: il commento di Fortunato Cerlino

Da Gomorra alla cronaca: l'arresto del boss Marco Di Lauro a Napoli è stato celebrato come un vero e proprio evento e persino Fortunato Cerlino, interprete del boss Pietro Savastano nella serie Sky, si è lasciato andare ad un commento dalle colonne de Il Messaggero.

"A seguire l'operazione in TV mi sono commosso" - ha detto Fortunato Cerlino - "In quel video c'è l'emozione di chi ha partecipato ad un'operazione importante e il giusto orgoglio di una città che si libera da una maledizione."

"Da napoletano innamorato di Napoli" - ha concluso l'attore di Gomorra - "sentire la voce rotta di un agente che dice "l'abbiamo preso... cento di noi...", vedere gli applausi della gente mi ha commosso"

Marco Di Lauro, 39 anni, latitante dal 2004 e catturato ieri in via Emilio Scaglione, tra Chiaiano e Marianella, è uno dei figli di Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo 'o Milionario ed era considerato il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro. Proprio il padre di Marco, Paolo - che fu soprannominato Ciruzzo 'o Milionario dal boss Luigi Giuliano, perché durante una serata di poker notò diversi biglietti da centomila lire che gli cadevano dalle tasche - è il personaggio da cui gli autori di Gomorra - La Serie hanno preso spunto per costruire il personaggio di Don Pietro Savastano, interpretato da Cerlino e uscito clamorosamente di scena nel finale della seconda stagione della serie.

Intanto i fan aspettano Gomorra 4, che debutterà su SkyAtlantic il 29 marzo. Il plot della quarta stagione della serie riparte da Genny. L'erede dei Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro è stato ucciso. Per proteggere la sua famiglia, Gennaro dovrà prendere decisioni molto difficili arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con l'aiuto di sua moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia Savastano. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli e si troveranno ad affrontare importanti cambiamenti.