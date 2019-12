Gomorra 5: uscita ritardata, riprese della quinta stagione al via in primavera

Le riprese di Gomorra 5 al via primavera e di conseguenza l'uscita della quinta stagione della serie tv è posticipata: a dicembre però esce 'L'immortale' al cinema.

Ci sarà da aspettare un po' per Gomorra 5: le riprese della quinta stagione della serie partiranno la prossima primavera, quindi l'uscita dei nuovi episodi non sarà nel 2020. Lo ha confermato il produttore Riccardo Tozzi questa mattina a Roma, in occasione della conferenza stampa di presentazione de L'immortale, il film sul personaggio di Ciro Di Marzio.

Tozzi ha spiegato che si era anche pensato di posticipare l'uscita de L'immortale per avvicinarlo a Gomorra 5 - dopotutto in questi ultimi mesi è stato ribadito più volte che il film con Marco D'Amore farà da "ponte" tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra - ma alla fine l'uscita del film è stata confermata a dicembre anche con l'intenzione di aumentare l'hype e l'attesa per i prossimi episodi della serie.

Ricordiamo che L'Immortale uscirà al cinema il 5 dicembre ed è uno spin-off di Gomorra - La Serie che ricostruisce la vita e le vicende del personaggio di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore e uscito di scena alla fine della terza stagione. Ritroviamo D'Amore anche nei panni di regista del film, oltre che protagonista. L'ultimo trailer de L'immortale aveva rivelato che Ciro è ancora vivo (o era?) - lo scopriremo tra qualche giorno in sala!