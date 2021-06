Gomorra 5: la data di uscita svelata da Sky

Gomorra 5 ha una data di uscita: a novembre vedremo tornare sullo schermo, per l'ultima volta, Genny Savastano, Ciro Di Marzio e tutti i personaggi più "amati" della celebrata serie Sky Original.

L'anticipazione da parte di SKY è arrivata oggi durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi 4 canali tematici che saranno inaugurati il prossimo 1° luglio.

In particolare, durante la presentazione di Sky Serie, è stata Antonella D'Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, a rivelare che la stagione finale di Gomorra - La Serie andrà in onda su Sky Atlantic nel mese di novembre.

Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D'Amore in una scena

Non è chiaro al momento quale sia il giorno designato per il ritorno a Napoli di Ciro Di Marzio, quell'immortale - interpretato da Marco D'Amore - che tutti avevamo creduto morto fino al finale a sorpresa del film a lui dedicato, ma possiamo nel frattempo dirvi, che la sua ricomparsa lascerà di stucco anche l'eterno amico e rivale Genny Savastano (Salvatore Esposito). Che, dal canto suo, già alla fine della stagione 4 aveva dovuto rinunciare a quel sogno di normalità costruito a fatica con la moglie Azzurra. Braccato dalla polizia, costretto in un bunker senza più Azzurra e il piccolo Pietro, abbandonati per garantire loro una vita migliore, il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli.

Intanto, per tutti i nostalgici delle vecchie puntate, Gomorra è tornata in TV in queste settimane anche in chiaro. Dallo scorso 31 maggio infatti la serie ideata da Roberto Saviano va in onda ogni lunedì sera in prima serata su TV8: il nastro è stato riavvolto fino alla prima stagione e si andrà avanti per tutta l'estate, fino all'episodio conclusivo della quarta.

Per tutti gli abbonati SKY, invece, Gomorra è sempre disponibile nella sezione Sky Box Set e in streaming su NOW. Ogni giovedì sera inoltre è Sky Atlantic a riproporre due episodi della serie in prima serata (stasera andranno in onda le puntate 11 e 12 della terza stagione).