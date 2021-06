Sky Serie: A casa tutti bene, Ridatemi mia moglie, I luminari e L'assistente di volo tra gli show in arrivo

Tante le novità in arrivo su Sky Serie, uno dei quattro nuovi canali tematici del brand Sky che verranno lanciati il 1 luglio. A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi, I luminari - Il destino nelle stelle con Eve Hewson e Eva Green e L'assistente di volo, prodotto e interpretato da Kaley Cuoco tra gli show in arrivo.

Sky Serie (dal 1° luglio alla posizione 112), il canale che offre serie mainstream e un'ampia varietà di generi. Si caratterizza per i grandi successi internazionali, dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original. Su Sky Serie troveranno spazio anche serie iconiche e grandi classici della TV: dalle avventure newyorkesi delle protagoniste di Sex & The City alle diagnosi impossibili di Dr. House - Medical Division, dalle indagini di Hawaii Five-0 fino alle emergenze di E.R. - Medici in prima linea. E ancora le adrenaliniche storie del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf, nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med.

Sky Serie si unisce a Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portano a quota 7 il numero dei canali a brand Sky dell'area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile. E con i canali Sky Cinema, Sky Sport e le news e gli approfondimenti di Sky TG24, assicurano una nuova stagione sempre più ricca di intrattenimento e informazione di qualità per tutti. Saranno tutti in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.

Tra i titoli di punta di Sky Serie troviamo il preannunciato A casa tutti bene - La serie, primo progetto per la TV firmato da Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi. Prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group, A casa tutti bene - La serie è un family drama in otto episodi da Muccino scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

A inaugurare il canale, l'apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy firmato da Steve Yockey e tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian L'assistente di volo - The Flight Attendant. La serie, in otto episodi, è la storia di come un'intera vita possa cambiare in una sola notte. Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, anche produttrice e attualmente sul set della seconda stagione, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell'hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell'uomo, senza avere idea di cosa sia successo.

Dal 7 luglio arriva I Luminari - Il destino nelle stelle, appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda interpretato da Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all'oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines (Himesh Patel), dal quale rimane subito affascinata. I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l'affascinante chiromante Lydia Wells (Eva Green), che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine verrà anche accusata (ingiustamente) di omicidio. Emery è l'unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?

A settembre arriverà Ridatemi mia moglie, prodotta da Sky con Colorado Film e diretta da Alessandro Genovesi. Adattamento della sitcom inglese targata BBC Studios I Want My Wife Back, Ridatemi mia moglie è una miniserie evento in due appuntamenti che segna il grande ritorno alla TV scripted di Fabio De Luigi, protagonista negli ultimi anni di numerosi successi al box office. De Luigi interpreta Giovanni, un uomo lasciato dalla propria moglie dopo anni di matrimonio proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della donna. Con lui nel cast alcuni fra i volti più amati della tv e del cinema italiani: Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i suoi genitori - Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera "ossessione", e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanni come scusa per le sue "scappatelle". Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, sorella minore di Chiara.

Tra le serie in arrivo anche lo show svedese primo soccorso, gli inglesi Beecham House e Belgravia e il medical drama Transplant che segue Bash, un medico siriano carismatico e di talento che è fuggito dal suo paese devastato dalla guerra per iniziare una nuova vita in Canada. Dopo aver salvato diverse persone ferite in un incidente nel ristorante in cui lavora, Bash ha la possibilità di riprendere la sua carriera in medicina d'urgenza. Unendosi a un team di medici in un affollato centro traumatologico, Bash deve superare molte sfide mentre si adatta alla vita in un nuovo paese.