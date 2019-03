Gomorra 4x01 e 4x02: anticipazioni degli episodi

Gomorra 4 debutta finalmente venerdì 29 marzo su Sky Atlantic alle 21.15, dopo una lunga attesa durata più di un anno. Abbiamo davanti a noi 12 nuovi episodi della quarta stagione della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano e nell'attesa vediamo un po' cosa ci aspetta nei primi due: ecco le anticipazioni degli episodi 4x01 e 4x02 di Gomorra entrambi diretti da Francesca Comencini.

Chell ca m'e fatto 'ngopp a chella barca, nun m'o scord cchiù

Il primo episodio di Gomorra 4 inizia dove si era concluso il tragico finale della terza stagione. Siamo all'indomani del tragico epilogo della festa sulla barca di Enzo 'o Sangue Blu e dei suoi compagni. Genny Savastano (Salvatore Esposito) è sopravvissuto a tutto, anche all'Immortale, ma qualcosa in lui si è spezzato: senza colui che era stato il suo mentore, nemico e poi amico fraterno a consigliarlo non è più certo di poter tenere insieme i pezzi del proprio mondo. Ma di una cosa Gennaro è certo: Ciro ha dato la vita perché lui potesse vivere la sua insieme ad Azzurra e al piccolo Pietro, e questo è un dono che certamente non deve andare sprecato. L'ultimo dono di Ciro Di Marzio, infatti, rischia di essere compromesso. Perché oggi, con Sangue Blu (Arturo Muselli) che ha riconquistato il regno di suo nonno e i Capaccio che smaniano per allargarsi ai danni di Secondigliano, su Napoli soffiano i venti nefasti di una nuova guerra di camorra. L'unico modo che Genny ha per ristabilire l'equilibrio e scongiurare la guerra è invitare un nuovo giocatore, e la sua potenza economica e militare, a prendere una posizione di rilievo nella scacchiera del potere. I Levante, la famiglia di origine di donna Imma, il cui patriarca Gerlando - zio di Gennaro - domina incontrastato le immense campagne avvelenate a nord di Napoli allungando i suoi tentacoli in ogni anfratto della criminalità e delle istituzioni, dallo spaccio agli appalti, dalla gestione dei rifiuti tossici alla politica.

Nel secondo episodio di Gomorra 4 ritroviamo Gennaro a un anno di distanza dagli eventi narrati nell'episodio precedente. Savastano si è lasciato alle spalle il suo ruolo (e la cresta) di boss di Scampia per trasformarsi letteralmente in un imprenditore di successo, vestito in modo impeccabile e con un taglio di capelli sobrio, che sogna di tracciare le basi di un percorso diverso da quello che è toccato a lui per suo figlio. Mentre è impegnato a portare avanti un progetto molto ambizioso in maniera pulita e senza scorciatoie illegali o facendo fuori chi tenta di ostacolarlo, ma affidandosi a dei collaboratori esperti e alla sua disponibilità economica, Genny sarà costretto a confrontarsi nuovamente con quello che era il suo ruolo nella scena criminale partenopea e l'ingombrante eredità lasciatagli da suo padre. Un secondo episodio tutto incentrato su Genny Savastano e che al tempo stesso tocca un tema ancora attuale e scottante, quello della Terra dei Fuochi.

A proposito di Gomorra 4, la regista Francesca Comencini ha anticipato: "Il nucleo centrale di questa stagione può essere quello dello spaesamento: i personaggi si muovono in mondi e sentimenti che non conoscono né controllano, cercano di essere altro da ciò che sono stati, di sfuggire a un'origine e un'appartenenza. C'è un senso di oscillazione, tra trasformazione e disfacimento. Raccontiamo mondi apparentemente opposti tra loro: dalle campagne più desolate alle metropoli più scintillanti, da famiglie rimaste immobili nel tempo a uomini e donne che corrono freneticamente. Sotto la pelle di questi mondi diversi circolano però gli stessi veleni, che inquinano vite e contaminano terre. La corruzione, la criminalità, l'economia nascosta, i sistemi di potere che li pervadono hanno facce diverse ma obiettivi simili: arricchimento e sopraffazione, ciechi."

Ricordiamo che Gomorra 4 è in esclusiva dal 29 marzo tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno) con due episodi a sera, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Gli episodi della quarta stagione di Gomorra sono disponibili anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Prima ancora del debutto della quarta stagione, Gomorra è stato già rinnovato ufficialmente per la quinta stagione.