Gomorra 4: Genny muore nel finale?

Gomorra 4 si conclude domani con il finale e tra i fan serpeggia un dubbio atroce: Genny muore? Un dubbio sollevato da alcuni post condivisi da Salvatore Esposito negli ultimi giorni, post che hanno il sapore di un saluto anticipato.

I fan di Gomorra - La Serie dovrebbero essere abituati ai finali shock: alla fine della prima stagione fu Imma Savastano ad uscire di scena e Genny cadde a terra durante uno scontro a fuoco con Ciro. La seconda stagione vide il ritorno di Genny (nonostante fosse in condizioni disperate, dopo la sparatoria) ma si fece ricordare per l'uscita di scena del boss Salvatore Conte e - soprattutto - per quella di Don Pietro Savastano, alla fine. La terza stagione si è conclusa con l'omicidio di Ciro (una morte alla quale i fan ancora non riescono a credere, tant'è vero che molti si dicono convinti che l'Immortale tornerà nel finale della quarta stagione). E la quarta stagione, come si concluderà? Gli ultimi post sui social di Salvatore Esposito non lasciano presagire nulla di buono.

Nei giorni scorsi l'attore ha inaugurato una serie di post celebrativi sul personaggio di Genny e sul suo percorso nell'arco di queste quattro stagioni di Gomorra.

Questa è la prima di 5 foto che pubblicherò prima della fine di #Gomorra4. #GennySavastano nella prima stagione di #Gomorra era un ragazzo vivace, come tanti altri.Poi l'hanno costretto ad andare contro la sua natura per diventare qualcosa di diverso.Qualcosa di molto cattivo .. pic.twitter.com/pnCj4RaILs — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) 29 aprile 2019

Foto 2/5

Dopo l'Honduras nella prima stagione di #Gomorra qualcosa in #GennySavastano si è rotto , per sempre . Quel ragazzo ingenuo senza alcuna velleità criminale ha lasciato il posto ad un killer senza scrupoli segnato da quel viaggio senza ritorno . pic.twitter.com/kIMKvUtxUU — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) 30 aprile 2019

Nella seconda stagione di #Gomorra #GennySavastano sta elaborando due lutti , la morte della madre e l'abbandono del padre . Questo lo porterà a scoprire che non può fidarsi della famiglia . Le uniche persone di cui ti puoi fidare , nonostante tutto , te le mostra il destino . pic.twitter.com/kGaGkyWbXM — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) 1 maggio 2019

Nella terza stagione di #Gomorra due eventi sconvolgono la vita di #GennySavastano e lo porteranno a cambiare ulteriormente. Prima il rapimento di sua moglie e suo figlio da parte di Avitabile e poi , nel finale , poi nel finale la morte di suo fratello ,#cirodimarzio. pic.twitter.com/W4wpvgSIGe — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) 2 maggio 2019

Salvatore Esposito guarda al passato del suo Gennaro Savastano, dal "ragazzo vivace" della prima stagione, al primo cambiamento radicale dopo il ritorno dall'Honduras: da "ragazzo inguenuo e senza velleità criminali a killer senza scrupoli". Nei post successivi l'attore ricorda altri due eventi cruciali per Savastano: l'abbandono da parte del padre e il lutto per la morte di sua madre Imma, mentre nella terza stagione, Gennaro - ormai uomo - deve affrontare il rapimento di sua moglie e suo figlio e la tragica morte di Ciro di Marzio. Al momento in cui scriviamo manca solo un post a completare il percorso di Genny: si concluderà con la morte del personaggio - come temono molti fan - oppure con un nuovo cambiamento e nuove consapevolezze. Lo scopriremo domani. La serie si concluderà con un finale che sicuramente prevede delle uscite di scena importanti: ne abbiamo parlato nelle anticipazioni sugli episodi 11 e 12 di Gomorra 4. Ci auguriamo inoltre che gli episodi conclusivi di questa quarta stagione rispondano ad un'altra domanda dei fan: chi è 'o Maestrale? Chi è il misterioso uomo al quale Genny ha chiesto l'aiuto in vista di una guerra particolarmente sanguinosa?