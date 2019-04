Gomorra 4: gli episodi 5 e 6 stasera su Sky Atlantic!

Gomorra 4: gli episodi 5 e 6 diretti da Marco D'Amore stasera su Sky Atlantic e disponibili su Sky on Demand, Sky Go e in streaming su Now TV.

Gomorra 4 prosegue con gli episodi 5 e 6 in onda stasera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno alle 21.15. Al centro di queste due puntate, il sequestro del carico di droga che avrebbe rifornito Secondigliano rischia di compromettere la pace tra i vari clan del territorio.

Gomorra - La Serie: Marco D'Amore e Cristiana Dell'Anna sul set del quinto episodio della quarta stagione

Esordio alla regia di Gomorra 4 per Marco D'Amore, interprete di Ciro l'Immortale: dopo essere uscito di scena alla fine della terza stagione, è lui a dirigere gli episodi 5 e 6 della quarta stagione di Gomorra - La Serie.

Mentre il retrogrado sistema patriarcale dei Levante mette alla prova la relazione tra Patrizia (Cristiana Dell'Anna) e il figlio prediletto di Gerlando, Mickey (Luciano Giugliano), nel quinto episodio accade un fatto destinato a creare agitazione tra i clan: il carico di cocaina che deve rifornire Secondigliano, Forcella e il dominio dei Capaccio viene sequestrato dalla polizia. La pace e l'accordo voluto da Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia rischia seriamente di saltare. Per evitare una nuova guerra, Patrizia dovrà quindi dimostrare di aver imparato che cosa significa essere la reggente del clan più potente di Napoli.

Gomorra - La serie: Cristiana Dell'Anna durante una scena del quinto episodio della quarta stagione

Nel sesto episodio, Nicola (Riccardo Ciccarelli), il braccio destro di Patrizia, sente di aver perso la fiducia del suo boss e decide di mettersi sulle tracce della spia che li ha venduti alla polizia, con la soffiata sul carico di cocaina sequestrato dalle forze dell'ordine. Quello che non sa, è che qualcuno, nell'ombra, vuole usarlo per mettere in discussione gli assetti di potere imposti da Genny e incendiare le strade di Napoli, scatenando la guerra con i Capaccio e il clan di Forcella, guidato da Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna). Secondo le anticipazioni sugli episodi 5 e 6 di Gomorra 4, inoltre Patrizia e Mickey potrebbero ritrovarsi in difficoltà a causa della loro relazione.

La quarta stagione di Gomorra, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, è nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. La supervisione artistica è di Francesca Comencini. La regia è firmata da Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

Gomorra - La serie: una sequenza del quinto episodio, quarta stagione

Gomorra 4: gli episodi 5 e 6 in prima TV esclusiva venerdì 12 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno), anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile già dal mattino anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.