Gomorra 4: episodi 5 e 6, le anticipazioni

Gomorra 4: ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6 che andranno in onda venerdì 12 aprile su Sky Atlantic, alle 21.15. In questi due episodi - entrambi diretti da Marco D'Amore, indimenticato interprete di Ciro Di Marzio - Qualcuno tenterà di mettere i bastoni tra le ruote a Patrizia, creandole seri problemi. Al suo fianco c'è Mickey Levante, ma lei non si sente ancora pronta a puntare tutto su di lui. Intanto, Nicola indaga per scoprire chi c'è dietro questo sabotaggio ben congegnato.

Nel quinto episodio di Gomorra 4, la relazione tra Patrizia e Mickey si fa sempre più seria, ma Don Gerlando Levante non è per niente contento. Per il suo figlio prediletto, per il suo principe, vuole qualcosa di diverso: vuole una femmina che non si intrometta in certe questioni, una femmina che sappia stare al proprio posto - come aveva ribadito già nel primo episodio - e che, soprattutto, sappia stare zitta. Patrizia si trova così di fronte a una scelta difficile. Avrà però ben altro a cui pensare quando un grosso carico verrà intercettato dalla polizia. Cos'è successo? Chi sarà stato a fare questa soffiata alle "guardie"? I Levante e il clan di Sangue Blu decidono di dar fiducia a Donna Patrizia e di avere pazienza, ma i fratelli Capaccio scalpitano. Per fare in modo che la pace non salti c'è solo una cosa da fare, chiedere aiuto a Gennaro. Che, però, è molto infastidito da questo contrattempo: gli servono i soldi per andare avanti con la costruzione dell'aeroporto, e gli servono subito. Anche Azzurra, ormai completamente coinvolta negli affari del marito, non perderà l'occasione per parlare con Patrizia e per ribadirle chi è che comanda.

Le anticipazioni ufficiali sul sesto episodio di Gomorra 4 si fanno più criptiche e preannunciano forti tensioni tra i personaggi coinvolti. Onde evitare che Patrizia possa pensare che sia lui il colpevole della soffiata, Nicola si mette a indagare per scoprire chi c'è dietro questo sabotaggio ben congegnato. Ciò che scoprirà, però, non farà altro che complicare ulteriormente la situazione. Patrizia va a parlare con Alessio: deve fargli una domanda alla quale solo lui può rispondere. Enzo sembra aver perso il fuoco che lo animava: la morte di Ciro ha portato via qualcosa anche a lui, e non solo a Genny. Valerio cerca di spronare l'amico a reagire, ma Sangue Blù glielo dice chiaramente: non ci si può fidare di nessuno. Di nessuno. Mickey parla con suo padre Gerlando e gli dice che non ha nessuna intenzione di rinunciare a Patrizia.

Cosa ci aspetta nelle prossime puntate? L'episodio londinese ci ha regalato nuove, memorabili frasi di Gomorra e siamo certi che ci aspettano altre battute di culto, ma soprattutto una storyline ad alta tensione.

Ricordiamo che gli episodi 5 e 6 della quarta Gomorra - La Serie vanno in onda venerdì 12 aprile su Sky Atlantic alle 21.15. La quarta stagione sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.