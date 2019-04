Gomorra 4, il cast e i fan invadenti: "Uno mi chiese un selfie al funerale di mia nonna"

Il cast di Gomorra 4 ha raccontato le esperienze con i fan invadenti, e in generale gli incontri e confronti più curiosi sia con gli appassionati della serie che gli spettatori che li hanno riconosciuti in circostanze bizzarre.

Gomorra: Salvatore Esposito in una scena del secondo episodio della quarta stagione

Salvatore Esposito, che in Gomorra - La Serie interpreta Genny Savastano, ha raccontato che uscire con Marco D'Amore (che nella serie interpretava Ciro e che tornerà come regista degli episodi 5 e 6 in onda questo venerdì) è diventato impossibile anche solo per una pizza o una partita di calcio. Al tempo stesso però, ha spiegato l'attore "Mi è capitato spesso che mi chiamassero Ciro e Marco a sua volta mi ha raccontato che a lui qualche volta lo chiamano Genny." - quindi effettivamente i due insieme catalizzano l'attenzione dei curiosi, ma c'è anche chi fa confusione tra due personaggi fisicamente diversissimi! Salvatore ha raccontato due episodi in particolare, e quello del funerale è ha dell'assurdo: "Io ero in viaggio, stavo andando in Spagna e una volta arrivato a destinazione mi arriva un messaggio, o meglio un tag su una foto di Instagram da parte di uno che mi aveva fotografato mentre dormivo e c'era scritto "Anche lui dorme". Ma non finisce qui: "Una cosa meno divertente che mi è capitata" - continua Salvatore - "è stata quando al funerale di mia nonna uno dei tizi che portava la bara si è girato verso di me e mi ha detto: "Ma dopo ci possiamo fare un selfie?"

Gomorra - La Serie: Salvatore Esposito nel quarto episodio della quarta stagione

Gomorra: Ivana Lotito in una scena del primo episodio della quarta stagione

Dai selfie funebri con Genny Savastano si passa alle esperienze balneari di sua moglie Azzurra, ovvero Ivana Lotito: "Io vengo sempre riconosciuta nei momenti più improbabili della mia vita: al supermercato mentre acquisto scopa, paletta e bastone per lavare a terra, oppure al mare, in spiaggia, con mio figlio in braccio, alle prese con paletta, rastrello, secchiello, ombrellone, asciugamani e arriva qualcuno che mi riconosce: Oh, guarda chi c'è! Quella è Azzurra di Gomorra!"

Alcuni ragazzi che erano in spiaggia, inoltre, avevano saputo che tra i bagnanti c'era anche la signora Savastano e avevano chiesto informazioni al bagnino: "Ma è vero che c'è la moglie di Genny Savastano? Ma è bona?" salvo poi passarle davanti senza riconoscerla.

Gomorra: Arturo Muselli in una scena del primo episodio della quarta stagione

Arturo Muselli, che in Gomorra 4 è Enzo 'o Sangue Blu, è stato riconosciuto da un tizio particolarmente insistente mentre si trovava in ospedale: "Ero al pronto soccorso, con una flebo nel braccio. Una persona mi ha riconosciuto e mi ha detto: "Uà, azz' Sangue Blu, uà famm' nu poc a faccia, ià salutami i figli miei" Ha aspettato tutto il tempo che io venissi dimesso: "Ià, mo vuò fa nu salut alle mie figlie?" e ho salutato "Ciao, è l'ultimo saluto, mi sento di morire... però insomma, io sto andando, vi saluto!"

Poi ancora: "Stavo andando alle prove del mio spettacolo di teatro. Avevo uno zaino molto grande sulle spalle, i costumi sotto un braccio, delle spade sotto all'altro braccio." Delle persone lo hanno fermato per un selfie poco opportuno, che tuttavia ha concesso a patto che lo accompagnassero a portare le cose che aveva a teatro "Li ho un po' sfruttati..."

Gomorra: una scena con Loris De Luna, quarta stagione

A sfruttare la popolarità di Gomorra, è stato anche uno degli interpreti secondari della serie, racconta Loris De Luna che interpreta Valerio: "Ero a Napoli, insieme ad altri attori di Gomorra, c'era Riccardo Marotta che interpreta uno dei "talebani" Era tipo la quinta pizzeria in cui entravamo alle 10 di sera per chiedere quattro pizze da asporto. Entriamo, chiediamo un'altra volta le pizze e questo qui fa: "No ragazzi, bisogna aspettare fuori, c'è un sacco di gente, bisogna aspettare almeno un'ora" Noi facciamo: "No non è possibile, stiamo girando da mezz'ora!" a quel punto Riccardo Marotta si innervosisce e indicandomi mi fa "Ma com'è possibile scusa, questo è un protagonista di Gomorra e non ci fai le pizze? Ma come ti permetti?" - Questo mi guarda e fa: "Ma perché tu chi sei?" "Io sono Valerio!" In pochi secondi hanno avuto le loro pizze.

Gomorra: Arturo Muselli nel primo episodio della quarta stagione

Tra i fan più affezionati dei protagonisti di Gomorra, stando ai loro racconti, non mancano persone di una certa età: Arturo Muselli ha raccontato l'incontro con tre signore: "Mi fermarono e mi dissero: "Uh, marò... ma tu sei Sangue Blu! Marò comm' si bell... ci possiamo fare una foto?" Signora, prego... facciamoci una foto, che problema c'è" e lei "Tu sei troppo bello, però nun penzà male eh, io potrei essere tua nonna"

Anche Loris De Luna ha raccontato la sua surreale (ma simpatica) esperienza con un fan attempato: "Erano le due del mattino, ero andato ad una festa e stavo tornando, e un signore di una certa età, sui 70 anni mi prende e mi fa "Ma tu sei Valerio?" "Sì, sono Valerio" e attacca questo dialogo di tipo due ore, quindi fino alle quattro del mattino siamo rimasti in mezzo alla strada, in una strada buia" Questo signore che non conoscevo per nulla si è rivelato poi una persona simpaticissima ogni tanto ci sentiamo, ci mandiamo gli auguri fu un momento veramente bello"

Gomorra: Arturo Muselli, Cristiana Dell'Anna, Salvatore Esposito, Ivana Lotito e Loris De Luna

Cristiana Dell'Anna, che nella serie è Patrizia - pardon, Donna Patrizia - viene rincorsa dai fan mentre fa jogging o mentre è impegnata in altre attività: "Hanno bussato alla porta del bagno mentre facevo pipì perché volevano una foto. Un attimo!"

Cristiana però ha una sua tecnica per evitare gli assalti nelle situazioni meno opportune: fingersi cieca! "Ho messo il berretto e gli occhiali e ho fatto quella che con mio marito chiamiamo "la cecata di Sorrento" - ha svelato l'attrice in uno dei video pubblicati da Sky - "Pur di passare oltre delle persone che affollavano l'aeroporto, ho finto di essere cieca e sono passata! Non mi hanno riconosciuta!"

A giudicare dai racconti dei protagonisti di Gomorra, l'aeroporto (e gli aerei) possono rivelarsi insidiosi: Ivana Lotito ha raccontato di essere stata avvicinata mentre scendeva dall'aereo mentre era impegnata con trolley, bambino e passeggino: "Scusa, scusa, so che è un momento un po' complicato, ma non ci possiamo fare una foto? No, perché qui è bellissimo con l'aereo dietro".

Anche Loris De Luna ha raccontato di aver provato a "mimetizzarsi" in aereo, ma non è stato fortunato come Cristiana: "Ero in aereo stavo tornando dalla Sicilia a Napoli, stavo malissimo: avevo la febbre a 40, mal di gola, stavo tutto coperto, avevo il cappello in testa, una sciarpa, ero proprio nascosto, con gli occhiali da sole, non volevo farmi vedere" ma fu ugualmente riconosciuto da una fan molto attenta e dalla hostess!

Il quinto e il sesto episodio di Gomorra 4 andranno in onda venerdì 12 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic.