Gomorra 4: episodi 3 e 4, il video promo sulle prossime puntate

Gomorra 4 prosegue con gli episodi 3 e 4 per i quali Sky Atlantic ha appena rilasciato un video promozionale incentrato soprattutto su Genny e Patrizia. Dopo il grande successo dei primi due episodi di Gomorra, la quarta stagione prosegue spostando l'azione anche a Londra, oltre che a Secondigliano. Ma vediamo un po' cosa succederà nelle prossime due puntate!

Come abbiamo visto nel video, il nuovo promo degli episodi 3 e 4 di Gomorra 4 sono incentrati prevalentemente sui personaggi di Patrizia e Genny. Nei primi due episodi della quarta stagione Patrizia Santoro ha ricevuto l'investitura di signora indiscussa di Secondigliano da Genny Savastano che ha ribadito il suo ruolo durante un accordo con i Capaccio e con Enzo e Valerio. Nel video Patrizia dice che lei a Secondigliano tratta tutti come suoi figli. Questo ci fa pensare che si troverà a dover difendere i suoi "ragazzi" qualora dovessero mettersi nei guai con Enzo per questioni di spaccio e "territorio".

In altre scene del video Genny si confronta con Alberto (l'imprenditore interpretato da Andrea Renzi): "Chesta nun è na cosa bona per me e per te" - gli intima mentre sono seduti in un ristorante. La loro collaborazione, già problematica nei primi episodi, si farà ancora più complicata? Di sicuro sarà una ragione importante che porterà Genny a Londra dalla socia di Alberto: "Sono venuto a Londra perché ho un problema e ora questo problema devi risolverlo" dice. Per Genny sarà un susseguirsi di momenti di tensione, e come si vede nel promo, tenta anche di strangolare una bionda.

Nel video viene dato spazio anche al personaggio di Mickey Levante, il figlio dello zio di Gennaro, che accenna brevemente - forse - ad un accordo concluso: "Con l'amico nostro è fatta, Fabrì"

Dopo un'inizio coinvolgente - ne abbiamo parlato nella nostra recensione dei primi due episodi di Gomorra 4 - non ci resta le nuove puntate della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Gli episodi 3 e 4 di Gomorra 4 vanno in onda venerdì 5 aprile su Sky Atlantic alle 21.15. La quarta stagione sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.