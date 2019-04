Gomorra 4: anticipazioni episodi 3 e 4

Gomorra 4 ecco le anticipazioni sugli episodi 3 e 4 in onda su Sky Atlantic venerdì 5 aprile in prima serata.

Gomorra 4 entra nel vivo con le anticipazioni sugli episodi 3 e 4 appena rilasciate da Sky. Nelle nuove puntate in onda venerdì 5 aprile su Sky Atlantic, alle 21.15, Patrizia dovrà gestire gli affari tra Secondigliano e Bologna mentre Genny volerà fino a Londra per un'importante acquisizione, ma qualcosa andrà storto. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci dalle nuove puntate!

Gomorra 4, episodio 3: questo terzo episodio della serie è incentrato su Patrizia (Cristiana dell'Anna) che nei primi episodi della quarta stagione ha ricevuto ufficialmente da Genny l'incarico di gestire gli affari a Secondigliano. Donna Patrizia, che ha fatto del serpente il suo nuovo animale-guida, gestisce con pugno di ferro e guanto di velluto il business del clan Savastano a Napoli nord. Affiancata dal fidato Nicola, si trova a gestire due ragazzini che in quanto a età e a situazione familiare e sociale potrebbero tranquillamente essere suoi fratelli. Nel video promo di Gomorra 4 sugli episodi 3 e 4, infatti la sentiamo dire che "A Secondigliano tratto tutti come figli miei" (e dal promo si intuisce che questi due ragazzi potrebbero cacciarsi nei guai per questioni di territorio, ma è tutto da vedere). L'attività di Patrizia tuttavia la porterà in trasferta a Bologna, dove si incontrerà con Mickey Levante (il cugino di Genny e figlio di Gerlando Levante, marito della cugina di Donna Imma che abbiamo conosciuto nelle prime puntate). Mickey è tornato "su al Nord" per concludere un affare importante e molto remunerativo: l'acquisto di una discarica.

A questo punto viene da chiedersi - ma è una nostra supposizione - se l'incontro d'affari non sarà l'inizio di qualcos'altro per Patrizia e Mickey, che si erano conosciuti in occasione di un pranzo a casa dei Levante.

Gomorra: una sequenza del primo episodio della quarta stagione

Gomorra 4: Salvatore Esposito in una scena della quarta stagione

Gomorra 4, episodio 4 è l'episodio ambientato a Londra. Genny Savastano (Salvatore Esposito) si trova nella City insieme ad Alberto (l'imprenditore che sta collaborando con lui) per concludere un affare importante, un affare che gli permetterà di portare a termine il progetto dell'aeroporto. Viene raggiunto da sua moglie Azzurra (Ivana Lotito) che dimostra di essere la persona giusta al momento giusto, ma qualcosa va comunque storto. Nonostante abbia preso la decisione di gettarsi il passato dietro le spalle, Genny - un uomo che è diventato ciò che è sopravvivendo a due mesi terribili in Honduras, a una sparatoria che l'ha fatto finire in coma, a un padre deciso a tenerlo al guinzaglio il più possibile e alla vendetta di un nemico intenzionato a togliergli ogni cosa - sarà costretto a sfoderare la parte peggiore di sé. Nessuno deve pensare di sfidare Gennaro Savastano e di farla franca. Questo episodio è l'ultimo diretto da Francesca Comencini (addetta alla supervisione artistica di tutta la stagione).

Gli episodi 3 e 4 di Gomorra 4 vanno in onda venerdì 5 aprile su Sky Atlantic alle 21.15. La quarta stagione sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.