Gomorra 4, Cristiana Dell'Anna: “Quello che succede a Patrizia l'ho deciso io”

Il destino di Patrizia in Gomorra 4 è stato pianificato, prima ancora che dagli autori, dalla sua interprete, Cristiana Dell'Anna che, in un'intervista, ne ha spiegato il motivo.

Gomorra 4 ha chiuso i battenti e, in attesa che la quinta stagione arrivi su Sky, i fan non possono fare a meno di commentare il finale a sorpresa andato in onda venerdì. Ne ha parlato anche Cristiana Dell'Anna, interprete di Patrizia, protagonista assoluta degli ultimi 12 episodi, in un'intervista con Il Mattino, affermando che il destino del suo personaggio è stato imposto agli autori da lei stessa.

Per chi non ha visto il finale della quarta stagione di Gomorra si tratta naturalmente di spoiler . Chi invece ha visto gli episodi 11 e 12 (e magari ha letto anche la nostra recensione) saprà che, con grande sorpresa di tutti, Patrizia non è sopravvissuta alla maledizione di Gomorra, uccisa da quel Gennaro Savastano che, fino a un attimo prima, le aveva regalato l'illusione della libertà insieme all'amato Michelangelo. Sappiate che il colpo di scena, prima che tutti i fedeli spettatori, ha sconvolto anzitutto gli autori e il perchè è semplice: i piani per Patrizia erano molto diversi e portavano il personaggio molto più lontano, direttamente nella stagione 5.

Gomorra La Serie: Cristiana Dell'Anna e Salvatore Esposito in una scena del finale della quarta stagione

Cosa li ha portati a cambiare idea? La spiegazione si trova in un dichiarazione di Cristiana Dell'Anna: "In realtà, la richiesta di far morire Patrizia è arrivata proprio da me, perché all'inizio non era previsto nella sceneggiatura dell'ultimo episodio. Quest'anno mi sono sposata e un po' di cose sono cambiate nella mia vita privata. Così ho maturato l'esigenza di una svolta anche in campo professionale: una serie come Gomorra è un impegno continuativo che porta via mesi e mesi. Ho comunicato la mia decisione alla produzione a settembre e per loro è stata una vera e propria bomba. Anche perché gli autori stavano già immaginando gli sviluppi futuri del mio personaggio e hanno dovuto riscrivere tutto".

Gomorra, il film L'immortale: teaser trailer e data d'uscita

L'attrice ha poi confermato di essere già concentrata su nuovi orizzonti professionali - un nuovo film, la scrittura di due soggetti che vorrebbe vedere girati da registe donne - e dunque un suo futuro coinvolgimento come Patrizia, se non nella serie principale almeno in qualche progetto satellite, è da escludere. Tuttavia il pubblico di Gomorra - La Serie potrà tornare molto presto tra le strade di Napoli, e questa volta stando comodamente seduti sulle poltroncine del cinema: nel periodo natalizio arriverà in sala L'immortale, lo spin-off dedicato al Ciro Di Marzio di Marco D'Amore.