Gomorra 3, stasera su TV8 gli episodi 1 e 2: anticipazioni

Stasera su TV8, alle 21:15 e per la prima volta in chiaro, arriva Gomorra 3, la stagione che ha cambiato tutti gli equilibri della serie SKY, in onda con gli episodi 1 e 2.

Se i primi due capitoli di Gomorra - La Serie hanno raccontato la costruzione, il dominio e la crisi del Sistema degli Scissionisti, in questi nuovi episodi chi è sopravvissuto alle faide si troverà a gestire le ferite che quelle guerre hanno provocato.

Le anticipazioni, con il primo episodio, intitolato Viva il Re!, riprendono dalla morte di Don Pietro: qualcuno deve occupare il suo posto nel più breve tempo possibile, prima che la notizia del suo omicidio si diffonda e Napoli Nord torni ad essere una polveriera. Malammore inizia la ricerca ossessiva di Ciro. Il gruppo dell'Immortale gli ha voltato le spalle, ad eccezione di Fernando, che è ancora a Napoli. Catturato, confessa ai fedelissimi di Pietro Savastano di dover incontrare Ciro la sera stessa.

Il secondo episodio, Hasta la muerte, si svolge un anno dopo: Genny incontra il suo nuovo contabile, Gegè, e gli chiede di prelevare tutti i soldi disponibili e di andare a fare un lavoro insieme a Joaquin, il narcotrafficante honduregno conosciuto in Sudamerica, che nel frattempo arriva in Italia.

Scianel chiede aiuto a Patrizia: ha bisogno che Marinella non testimoni contro di lei, ma Patrizia, prima di compiere qualunque passo, informa Genny.

Intanto a Roma, agli arresti domiciliari, torna in scena Don Giuseppe, suocero di Genny, che entra immediatamente in contrasto con il genero, comprendendo che sta cercando di raggirarlo per favorire una sua definitiva uscita di scena.

La terza stagione di Gomorra, nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo bestseller, è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, e scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi. Nel cast Marco D'Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia), Cristina Donadio (Scianel), a cui si aggiungono, tra gli altri, due giovani attori napoletani: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli e Loris De Luna, che interpreta Valerio, un ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Tornano anche nella terza stagione Fabio De Caro (Malammore), Ivana Lotito (Azzurra, la giovane moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra).