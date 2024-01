Golden Globes 2024: come sono cambiati dopo gli scandali

I Golden Globes 2024 si rifanno il look dopo gli scandali che hanno tormentato la storia recente della manifestazione, tutti pronti per la cerimonia che si terrà tra poche ore a Los Angeles.

La stagione dei premi entra nel vivo con la cerimonia di consegna dei Golden Globes 2024. I premi assegnati un tempo dalla stampa estera residente a Los Angeles (HFPA) fanno ritorno e provano a rifarsi il look dopo che il luccichio delle statuette era stato offuscato da scandali e polemiche.

La cerimonia di consegna dei Golden Globe si terrà stanotte a partire dalle due (ora italiana) presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La diretta live sarà disponibile negli Stati Uniti sulla CBS e in streaming su Paramount+. Cresce l'attenzione sui candidati, in particolare sul duello all'ultima statuetta tra Barbie e Oppenheimer, mentre l'Italia è rappresentata da io capitano di Matteo Garrone, nella cinquina del miglior film in lingua non inglese. Ma il ritorno della cerimonia più glamour dopo la notte degli Oscar assume un sapore particolare dopo il turbine di polemiche che hanno prodotto un cambiamento radicale nella struttura del premio. Scopriamo come.

Storia di uno scandalo annunciato

A far scoppiare la bomba, nel febbraio 2021, è stato il reportage del Los Angeles Times in cui si rivelava che tra gli 86 votanti della Hollywood Foreign Press Association, responsabile dei Golden Globes, non c'era alcun membro nero.

Questa rivelazione ha innescato accuse di pregiudizi razziali, visto tra l'altro che le pellicole dirette dai neri erano state snobbate nelle nomination del 2021. L'HFPA è finita, dunque, nel mirino delle critiche per la sua mancanza di diversità e impegno per l'inclusività. La situazione è peggiorata quando Philip Berk, membro di lunga data dell'HFPA, è stato espulso nell'aprile 2021 per un'e-mail razzista, che ha ulteriormente attirando l'attenzione sulle questioni interne.

In risposta, l'HFPA ha proposto alcune riforme nel maggio 2021 inclusa l'ammissione di almeno 20 nuovi membri con l'obiettivo di reclutare giornalisti neri ed eliminare il requisito di residenza oltre a implementare nuove politiche etiche. Nonostante questi sforzi, le polemiche non si sono placate mentre figure di spicco come Scarlett Johansson e Tom Cruise hanno condannato il comportamento dei giornalisti dell'HFPA e la NBC ha deciso di non trasmettere i Golden Globes 2022.

Ancora controversie

Nel 2023 a lanciare il boicottaggio dei Golden Globe è Brendan Fraser, che cita problemi personali al suo passato, in particolare un'aggressione sessuale subita nel 2003 da parte dell'ex presidente dell'associazione, Philip Berk.

Durante il monologo d'apertura della cerimonia del 2023, il conduttore Jerrod Carmichael ha affrontato apertamente le controversie, toccando anche il tema della mancanza di diversità dell'HFPA fino al 2020.

La fine dell'HFPA

Lo scorso giugno è arrivato l'annuncio che i Golden Globe Awards erano stati venduti a un nuovo proprietario, che avrebbe chiuso la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) per dare un taglio al passato.

La Eldridge Industries ha acquisito i Golden Globe con la Dick Clark Productions (DCP), che proseguirà a occuparsi della messa in onda e si focalizzerà sull'espansione del prestigio dei Globes in tutto il mondo. L'obiettivo dichiarato del presidente della Eldridge Industries, Todd Boehly, è quello di rimodellare l'HFPA, un'organizzazione no-profit di giornalisti di intrattenimento internazionali, trasformandola in lavoratori assunti in un'impresa a scopo di lucro. Tutti gli attuali 310 elettori hanno votato per i premi che verranno assegnati nelle prossime ore.

"La giornata di oggi segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione dei Golden Globes", ha affermato Boehly in una nota dopo l'annuncio dell'acquisizione.

Tra le novità principali, sono state introdotte due nuove categorie: Miglior Blockbuster e Miglior Speciale Comico. Il primo dei due nuovi premi si chiama 'Golden Globe for Cinematic and Box Office Achievement' e vede nella rosa titoli che dovranno aver incassato almeno 150 milioni di dollari, di cui 100 provenienti dal mercato americano. Tra gli otto titoli in lizza, oltre a Barbie e Oppenheimer, Guardiani della Galassia Vol.3, John Wick: Chapter 4, Spider-Man: Across the Spider-verse e Super Mario Bros. Il Film.

L'altra categoria è dedicata al miglior comico stand-up e se la giocano nomi noti tra cui Amy Schumer, Rickyy Gervais, Trevor Noah, Sarah Silverman e Wanda Skyes.