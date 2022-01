Golden Globe 2022: le star rifiutano l'invito a presentare i premi durante la cerimonia

Gli organizzatori dei Golden Globe 2022 sembrano non essere riusciti a ottenere il coinvolgimento delle celebrità che non sembrano intenzionate a consegnare i premi durante la cerimonia in programma il 9 gennaio.

La Hollywood Foreign Press Association ha infatti inviato, come rivela Variety, alcune richieste a diverse agenzie per chiedere l'interessamento dei loro clienti, ricevendo però solo risposte negative.

La lettera inviata dall'associazione della stampa straniera che lavora a Hollywood riporta: "I Golden Globe si svolgeranno con un piccolo evento il 9 gennaio e celebreranno le migliori interpretazioni in televisione e al cinema nel 2021, riconoscendo inoltre l'importanza del sostenere i creativi appartenenti alla diversità nel settore. L'evento celebrerà e renderà a onore ai programmi, inclusivi e basati sulle comunità, che sostengono i filmmaker e i giornalisti nel dare spazio alle loro passioni legate allo storytelling. LA HFPA ha sostenuto a livello economico delle importanti organizzazioni per decenni e continuerà a investire nei futuri leader del nostro settore".

Le star sembrano però non essere interessate a un coinvolgimento con i Golden Globe a causa delle dure critiche rivolte all'organizzazione negli ultimi mesi e le agenzie non hanno confermato la presenza di nomi illustri disposti a salire sul palco. La consegna dei premi dovrebbe svolgersi alla presenza di un numero limitato di ospiti e seguendo dei rigidi protocolli anti COVID che comprendono l'obbligo di vaccinazione, aver effettuato una terza dose e risultare negativi a un test.

NBC ha cancellato la messa in onda dell'evento e per ora non è chiaro in che modo verranno consegnate le statuette, in passato molto ambite.