Golden Globe 2022: niente livestream, la cerimonia sarà un evento privato

Le polemiche che si sono riversate sull'organizzazione dei Golden Globe 2022 hanno sortito un effetto: la cerimonia di premiazione di quest'anno non verrà trasmessa in diretta streaming, ma sarà un evento privato.

"L'evento di quest'anno sarà un evento privato e non sarà trasmesso in streaming", ha detto giovedì a Deadline un portavoce dell'HFPA. "Forniremo aggiornamenti in tempo reale sui vincitori sul sito web dei Golden Globes e sui nostri social media".

L'elenco completo dei vincitori dei Golden Globe 2022 sarà annunciato domenica notte (ora italiana) tramite comunicato stampa al termine della cerimonia di circa 90 minuti, a quanto si apprende.

La decisione di non ospitare una versione online della cerimonia, in realtà, non è principalmente correlata al contratto multimilionario e pluriennale della Hollywood Foreign Press Association con la NBC. Una fonte della rete di proprietà di Comcast spiega che la NBC non ostacola la diretta streaming dell'evento. L'HFPA viene generalmente pagata 60 milioni di dollari all'anno dalla NBC per i diritti sulla messa in onda della cerimonia dei Golden Globe.

È stata la mano di Dio candidato ai Golden Globe 2022 per il Miglior film straniero

Come precedentemente riportato, la 79° cerimonia di premiazione dei Golden Globe sarà priva di glamour, senza tappeto rosso, media e celebrità presenti, il che significa che non interverranno né presentatori né i candidati. I partecipanti ai Golden Globe di domenica saranno membri selezionati dell'HFPA e beneficiari di borse di studio filantropiche dell'organizzazione.

La NBC ha rivelato il 10 maggio scorso che non avrebbe trasmesso la cerimonia dei Golden Globe 2022 a causa dei problemi di diversità che coinvolgono la Hollywood Foreign Press Association. La rete, in una dichiarazione all'epoca, ha affermato di continuare a credere che l'HFPA sia "impegnato a una riforma significativa, ma un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e siamo fermamente convinti che l'HFPA abbia bisogno di tempo per farlo bene."