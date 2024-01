Golden Globe 2024: dove e quando vederli

Ormai ci siamo: questa notte si celebrerà la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024. Ecco dove poter vedere la cerimonia e l'orario in cui andrà in onda.

La cerimonia di premiazione della 81ª edizione dei Golden Globe, che si svolgerà il 7 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sarà trasmessa - negli Stati Uniti - in diretta sulla CBS e in streaming su Paramount+. La premiazione prenderà il via a partire dalle 2, ora italiana, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, mentre prima andrà in scena il red carpet.

Per chi non fosse abbonato a Paramount+, ricordiamo che la piattaforma streaming consente un periodo di prova gratuito di 7 giorni.

Chi condurrà la cerimonia?

Dopo il rifiuto di Chris Rock, i Golden Globe 2024 saranno presentati dal comico Jo Koy, celebre per i suoi special su Comedy Central e Netflix.

L'edizione 2023 è stata presentata da Jerrod Carmichael, registrando il secondo più basso rating di tutti i tempi con soli 6,3 milioni di spettatori e un calo del 26%. Da quest'anno la cerimonia passa da NBC a CBS. L'edizione 2024 dei Golden Globe andrà in scena al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles il prossimo 7 gennaio.

Golden Globe 2024: introdotte le categorie Miglior Blockbuster e Miglior Speciale Comico

Su queste pagine potete leggere tutte le nomination ai Golden Globe 2024 e approfondire il cambiamento dei premi dopo gli scandali degli ultimi anni.