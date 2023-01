Golden Globes 2023: Michelle Yeoh zittisce chi voleva accorciarle il discorso di ringraziamento

L'attrice ha immediatamente reagito non appena è arrivata la musica che di solito parte quando il discorso non rispetta i tempi.

Alla cerimonia di consegna dei Golden Globes 2023, Michelle Yeoh è stata premiata come Miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once, ma durante i ringraziamenti ha dovuto zittire chi voleva accorciarle la durata del discorso.

La musica ha iniziato a suonare segnalando che doveva concludere il suo discorso e Michelle Yeoh ha risposto dicendo: "Stai zitto, per favore. Posso picchiarti, ok? Ed è una cosa seria".

L'attrice era salita sul palco del Beverly Hilton e ha ricordato il suo viaggio verso Hollywood. Dopo aver ricevuto il trofeo da Ana de Armas, la Yeoh ha detto: "Mi fermo qui e mi godo tutto questo. Quarant'anni, senza perdere mai la speranza".

"È stato un viaggio incredibile e una lotta incredibile arrivare qui oggi, ma credo che ne sia valsa la pena", ha continuato. "Ricordo che quando sono arrivata a Hollywood era un sogno che si realizzava finché non sono arrivata qui. Perché, guardate questa faccia, sono arrivata qui e mi hanno detto: 'Sei una minoranza'. E io ho pensato: 'No, non è possibile'".

Everything Everywhere All at Once torna nelle sale italiane dopo la vittoria ai Golden Globe

Proprio per celebrare la doppia vittoria ai Golden Globe, Everything Everywhere All at Once tornerà nelle sale italiane a partire dal 2 febbraio prossimo.