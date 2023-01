Everything Everywhere All at Once torna nelle sale italiane dopo la vittoria ai Golden Globe

I Wonder Pictures ha annunciato il ritorno nei cinema italiani del fenomeno cinematografico del 2022, Everything Everywhere All at Once, il film definitivo sul multiverso prodotto dai fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment e diretto dal duo Daniels.

Fresco della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista), Everything Everywhere All at Once, tornerà nelle sale italiane il 2 febbraio.

I Goonies: Jonathan Ke Quan, vincitore del Golden Globe 2023, tornerebbe nel sequel

Il film vanta un pedigree di premi e nomination da capogiro con un totale a oggi di 179 vittorie e 283 candidature ai principali premi internazionali - tra cui le più recenti per le edizioni del 2023 del AACTA International Award, Palm Springs International Film Festival, Oklahoma Film Critics Circle Awards, North Carolina Film Critics Association, National Society of Film Critics Awards, Music City Film Critics' Association Awards, London Critics Circle Film Awards, Internet Film Critic Society, Hollywood Critics Association Creative Arts Awards, Georgia Film Critics Association, Film Independent Spirit Awards, Critics Association of Central Florida Awards, Columbus Film Critics Association, Austin Film Critics Association, Alliance of Women Film Journalists e ben 14 nominations ai Critics' Choice Awards.