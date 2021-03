Golden Globes 2021: Tina Fey e Amy Poehler ironizzano sulla mancanza di membri di colore nell'HFPA

Per i Golden Globe 2021, le conduttrici Tina Fey ed Amy Poehler avevano promesso un monologo di apertura libero dalla politica e hanno mantenuto la promessa concentrando la loro satira sulla mancanza di diversità all'interno della Hollywood Foreign Press Association, che organizza l'evento.

Come sottolinea in un tweet il regista Judd Apatow, la Hollywood Foreign Press Association, che raccoglie la stampa estera residente a Hollywood, non vanta un membro di colore dal 1987.

L'associazione, già al centro di nuove accuse di corruzione ad una settimana dalla cerimonia dei Golden Globes 2021: nuove accuse di corruzione ad una settimana dalla cerimonia, è finita nel mirino del Los Angeles Times per l'assenza di giornalisti di colore e le due conduttrici della cerimonia hanno colto la palla al balzo ironizzando sulla questione.

"L'HFPA è composta da circa 90 giornalisti internazionali bianchi che partecipano ogni anno a junket cinematografici in cerca di una vita migliore" ha proclamato Tina Fey all'inizio del monologo di apertura. "Un paio di loro potrebbero essere fantasmi, e il membro tedesco è una salsiccia su cui qualcuno ha disegnato una faccia."

L'attrice ha rincarato la dose citando Soul, pellicola Pixar premiata come miglior film d'animazione, che ha un protagonista nero - doppiato da Jamie Foxx - costretto nel corpo di un gatto per buona parte del film: "L'HFPA ha davvero amato questo film perché ha cinque membri gatti."

La Fey ed Amy Poehler si sono poi collegate alle accuse di corruzione mosse che sarebbero legate alla presenza dei membri dell'associazione a un junket organizzato da Netflix sul set della serie Emily in Paris:

"Emily in Paris è candidato come miglior serie Musical o Commedia. Non vedo l'ora di scoprire quale dei due sia. Per quanto riguarda il film French Exit, è ciò che ho fatto io dopo aver visto il primo episodio di Emily in Paris."

I toni delle due conduttrici si sono fatti più seri di fronte al problema della mancanza di diversità. Tina Fey ha commentato: "Non ci sono membri di colore nella HFPA. Mi rendo conto che non avete ricevuto il promemoria perché il vostro posto di lavoro è il retro di un McDonald's francese, ma questa cosa deve cambiare. Noi aspettiamo questo cambiamento."