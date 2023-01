Golden Globe 2023: Jerrod Carmichael sfotte Tom Cruise (e Scientology) per avere restituito le sue statuette

In uno dei suoi interventi comici, il presentatore dei Golden Globe 2023, Jerrod Carmichael, ha preso di mira la decisione di Tom Cruise del 2021 di restituire i suoi tre Golden Globe per protestare contro la Hollywood Foreign Press Association e la sua mancanza di diversità. Carmichael stava introducendo i presentatori Glen Powell e Jay Ellis, co-protagonisti di Top Gun: Maverick, quando è apparso sul palco con tre trofei in mano.

"Ehi, ragazzi nel backstage ho trovato questi", ha esclamato Jerrod Carmichael rivolto al pubblico. "Sono i tre premi Golden Globe che Tom Cruise ha restituito. Sono solo di passaggio, ma mi è venuta in mente un'idea. Forse possiamo prendere queste tre statuette e scambiarle con il ritorno di Shelly Miscavige".

Tom Cruise: l'ex membro di Scientology smaschera le intenzioni della sfuriata su set

Carmichael ha evocato Scientology facendo riferimento a Shelly Miscavige, moglie del leader di Scientology David Miscavige che non appare in pubblico da molti anni. Tom Cruise è un membro di Scientology da lungo tempo ed è semepre stato un sostenitore delle sue dottrine. L'ex membro di Scientology Leah Remini ha spesso usato i social media per mettere in dubbio dove si trovasse Shelly. Dopo la battuta di Carmichael, l'attrice ha scritto su Twitter: "Grazie, Jerrod Carmichael! Dov'è Shelly??"

Nel maggio 2021 Tom cruise ha annunciato che avrebbe restituito i suoi tre Golden Globe come forma di protesta. A quel tempo, la NBC aveva appena cancellato la trasmissione dei Golden Globes per via delle controversie sull'HFPA, inclusa la rivelazione che l'organizzazione non aveva membri neri al suo interno.

Le tre vittorie di Cruise ai Golden Globe sono arrivate per Jerry Maguire (attore in una commedia o musical), Magnolia (attore non protagonista) e Nato il 4 luglio (attore in un dramma).