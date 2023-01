Golden Globe 2023: crollo negli ascolti di oltre il 26% rispetto al 2021

Dopo il ritorno della cerimonia dei Golden Globe 2023 in diretta in televisione e in streaming si tirano le somme. Nonostante NBC lo abbia descritto come l'evento social più importante e con più interazioni sul web, i dati di ascolto hanno riscontrato un netto calo rispetto al 2021, l'ultima volta in cui la cerimonia era stata trasmessa sull'emittente americana.

I Golden Globe sono stati visti da 6.3 milioni di telespettatori (1.1 di rating): un calo di oltre il 26& rispetto a due anni fa, quando la cerimonia aveva attirato 6.9 milioni di telespettatori e un rating di 1.5 nella fascia demografica 18-49.

In ogni caso la cerimonia di quest'anno non ha mancato di regalare momenti virali come la premiazione di Eddie Murphy, che ha ironizzato sull'increscioso episodio dello schiaffo agli Oscar 2022 tra Will Smith e Chris Rock. L'attore comico è stato precedentemente candidato a sei Golden Globe, vincendo nel 2007 per la sua interpretazione in Dreamgirls, per il quale è stato anche candidato all'Oscar.

Golden Globes 2023: da Top Gun: Maverick a Bob Odenkirk, tutti gli snobbati alla premiazione

Virale anche il momento in cui Sean Penn ha introdotto un messaggio registrato di Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio della guerra con i russi. "Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia", ha esclamato Zelenkyy. "L'Ucraina fermerà l'aggressione russa sulla nostra terra".