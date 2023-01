Zelensky ai Golden Globes: "Non ci sarà terza guerra mondiale, non è una trilogia"

Nel corso della cerimonia dei Golden Globes 2023, Sean Penn ha introdotto un messaggio registrato di Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio della guerra con i russi.

Zelensky si rivolto al pubblico ricordando l'inizio dei Golden Globes nel 1944. "La seconda guerra mondiale non era ancora finita, ma la marea era cambiata, tutti sapevano chi avrebbe vinto. C'erano ancora battaglie e lacrime da affrontare, e fu allora che apparvero i Golden Globes per onorare i migliori interpreti del 1943", ha detto Zelenkyy. "Ora siamo nel 2023, la guerra in Ucraina non è ancora finita ma la marea sta cambiando. Ed è già chiaro chi vincerà. Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare, ma ora posso dirvi con certezza chi sono stati i migliori nell'anno precedente, siete stati voi. Le persone libere del mondo libero. Quelli che si sono uniti intorno al sostegno del libero popolo ucraino nella nostra comune lotta per la libertà".

"Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia", ha continuato Zelenkyy. "L'Ucraina fermerà l'aggressione russa sulla nostra terra".