È stata la mano di Dio candidato ai Golden Globe 2022 per il Miglior film straniero

La notizia del giorno è che È stata la mano di Dio è stato candidato come Miglior film straniero ai Golden Globe. In cinquina insieme al film di Paolo Sorrentino trovano spazio anche Madres Paralelas, Scompartimento n. 6, Drive My Car e Un Eroe.

L'annuncio delle nomination ai Golden Globe 2022 è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79esima edizione dei premi assegnati dall'Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022.

Paolo Sorrentino ha già trionfato ai Golden Globe nella categoria Miglior film straniero nel 2014 grazie a La grande bellezza. Presentato in concorso all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, È stata la mano di Dio arriverà su Netflix il 15 dicembre. Il film è ambientato a Napoli e racconta la storia di un ragazzo la cui vita è colpita da una tragedia inaspettata, la morte dei suoi genitori, che sconvolge la sua vita.

L'ultimo film di Paolo Sorrentino (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di È stata la mano di Dio) è costruito sulla forza salvifica del cinema e dei sogni adolescenziali. Il regista ha dichiarato: "A un certo punto mi sono reso conto che c'era stata una gran parte di amore nella mia vita da ragazzo e anche una parte molto dolorosa e mi è sembrato che tutto questo potesse essere declinato in un racconto cinematografico. Ho compiuto 50 anni l'anno scorso e mi è parso che ero abbastanza grande e maturo per affrontare un film personale, poi avevo un caro amico e collega che mi diceva sempre che non faccio cose personali. L'ho presa come una provocazione da raccogliere".