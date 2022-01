Golden Globe 2022: Il potere del cane, West Side Story e Succession tra i premiati

Il potere del cane, West Side Story e Succession trionfano nell'anno in cui la cerimonia dei Golden Globe 2022 diventa un evento privato boicottato dalle star; delusione per il mancato premio a È stata la mano di Dio.

Gli scandali e le polemiche che hanno colpito la Hollywood Foreign Press Association hanno dato vita all'edizione dei Golden Globe 2022 più inusuale di sempre, con una cerimonia privata a cui non hanno partecipato le star e l'annuncio dei vincitori - tra cui hanno trionfato Il potere del cane di Jane Campion, West Side Story di Steven Spielberg e la serie Succession - annunciati via liveblog. Non l'ha spuntata È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, nella rosa dei candidati a miglior film straniero

West Side Story: uno spettacolare scatto tratto dal film

Di seguito la lista completa dai vincitori dei Golden Globe 2022:

Miglior film, dramma "Il potere del cane" (Netflix)

"Il potere del cane" (Netflix) Miglior film, musical o commedia "West Side Story" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

"West Side Story" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures) Migliore attore protagonista in un film, drama Will Smith ("King Richard")

Will Smith ("King Richard") Migliore attrice protagonista in un film, dramma Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Nicole Kidman ("Being the Ricardos") Migliore attore protagonista in un film, musical o commedia Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!")

Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!") Migliore attrice protagonista in un film, musical o commedia Rachel Zegler ("West Side Story")

Rachel Zegler ("West Side Story") Miglior regista, film Jane Campion ("Il potere del cane")

Jane Campion ("Il potere del cane") Miglior attore non protagonista, film Kodi Smit-McPhee ("Il potere del cane")

Kodi Smit-McPhee ("Il potere del cane") Miglior attrice non protagonista, film Ariana DeBose ("West Side Story")

Ariana DeBose ("West Side Story") Miglior colonna sonora originale, film "Dune" (Warner Bros.) - Hans Zimmer

"Dune" (Warner Bros.) - Hans Zimmer Miglior film in lingua straniera "Drive My Car" (Janus Films) - Japan

"Drive My Car" (Janus Films) - Japan Migliore sceneggiatura, film Kenneth Branagh - "Belfast" (Focus Features)

Kenneth Branagh - "Belfast" (Focus Features) Migliore canzone originale, film "No Time to Die" da "No Time to Die" (MGM/United Artists Releasing) - Billie Eilish, Finneas O'Connell

"No Time to Die" da "No Time to Die" (MGM/United Artists Releasing) - Billie Eilish, Finneas O'Connell Miglior film d'animazione "Encanto" (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Miglior serie televisiva, dramma "Succession" (HBO)

Miglior serie televisiva, musical o commedia "Hacks" (HBO Max)

"Hacks" (HBO Max) Miglior attore protagonista in una serie televisiva, dramma Jeremy Strong ("Succession")

Jeremy Strong ("Succession") Miglior attrice protagonista in una serie televisiva, dramma Michaela Jaé Rodriguez ("Pose")

Michaela Jaé Rodriguez ("Pose") Miglior attore protagonista in una serie televisiva, musical o commedia Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso") Miglior attrice protagonista in una serie televisiva, musical o commedia Jean Smart ("Hacks")

Jean Smart ("Hacks") Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv "La ferrovia sotterranea" (Amazon Prime Video)

"La ferrovia sotterranea" (Amazon Prime Video) Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film per la tv Michael Keaton ("Dopesick")

Michael Keaton ("Dopesick") Miglior attrice in una miniserie, serie antologica o film per la tv Kate Winslet ("Omicidio a Easttown")

Kate Winslet ("Omicidio a Easttown") Miglior attore non protagonista, tv O Yeong-su ("Squid Game")

O Yeong-su ("Squid Game") Miglior attrice non protagonista, tv Sarah Snook ("Succession")

I membri dell'HFPA e alcuni beneficiari delle sovvenzioni filantropiche del gruppo si sono riuniti al Beverly Hilton Hotel per un evento privato di 90 minuti, annunciando i nomi dei vincitori del film e della televisione sui feed dei social media dell'organizzazione.

West Side Story di Steven Spielberg ha vinto numerosi premi importanti, come miglior film commedia o musical, miglior attrice per Rachel Zegler e miglior attrice non protagonista per Ariana DeBose.

Il western gotico di Netflix Il potere del cane è stato eletto miglior film drammatico, insieme ad altri riconoscimenti per la regia di Jane Campion e la performance di supporto di Kodi Smit-McPhee.

Premiati anche Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard, Nicole Kidman per il ruolo di Lucille Ball in Being the Ricardos e Andrew Garfield per la sua performance nel musical Netflix tick, tick...BOOM!. Il film giapponese Drive My Car è stato eletto miglior film straniero e la pellicola Disney Encanto miglior film d'animazione.

I vincitori delle categorie televisive hanno incluso Sarah Snook e Jeremy Strong per Succession, che ha vinto come miglior serie drammatica, Jean Smart per Hacks, eletta miglior serie comica, Jason Sudeikis per Ted Lasso, Kate Winslet per Omicidio a Easttown e Michael Keaton per Dopesick. La ferrovia sotterranea di Barry Jenkins ha ottenuto il premio per la miglior serie limitata.