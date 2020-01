Golden Globe 2020, Michelle Williams icona femminista con un potente discorso sulla maternità

Potente e commovente il discorso di Michelle Williams ai Golden Globe Awards 2020 incentrato sulla maternità e sui diritti delle donne. La Williams, premiata come miglior attrice in una limited series per l'intensa performance nei panni di Gwen Verdon nella miniserie Fosse/Verdon, si è presentata alla cerimonia insieme al fidanzato Thomas Kail, uno dei creatori dello show, dal quale aspetta un bambino.

L'occasione della premiazione ha permesso a Michelle Williams di pronunciare un vibrante discorso sui diritti delle donne in cui ha parlato della capacità di potersi plasmare da sole la propria esistenza, di maternità e diritto all'aborto.

Ecco un passaggio del discorso dell'attrice: "Quando metti questo premio nelle mani di qualcuno, riconosci le scelte che ha fatto come attore, attimo per attimo, scena per scena, giorno per giorno, ma riconosci anche le scelte che ha fatto come persona. L'educazione che ha ricevuto, la formazione che ha seguito, le ore che ci ha messo per entrare nella parte. Sono grata per questo riconoscimento per le scelte che ho fatto e sono grata di aver vissuto in un momento della nostra società in cui la scelta esiste perché alcune donne e ragazze devono subire sul loro corpo cose che non hanno scelto. Ho cercato di vivere sempre secondo le mie regole e di non subire gli eventi; tutte le decisione, giuste o sbagliate, le ho prese io con le mie mani e non sarei stata in grado di poterlo fare senza usare il diritto delle donne a scegliere. A scegliere quando avere figli e con chi, quando mi sentito supportata e in grado di equilibrare la mia esistenza pensando al fatto che tutte le madri sanno che la bilancia deve pendere dalla parte dei figli."

