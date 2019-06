Fosse/Verdon 1x08, la recensione del finale della serie: Bob, Gwen and all that jazz

Fosse/Verdon 1x08, la recensione del finale della serie: da All That Jazz al ritorno in palcoscenico, l'epilogo della parabola di Bob Fosse e Gwen Verdon.

Bye bye life, bye bye happiness/ Hello loneliness, I think I'm gonna die

Fosse/Verdon: Sam Rockwell e Michelle Williams

Prima di aprire la nostra recensione di Fosse/Verdon 1x08, l'episodio finale della serie sviluppata da Steven Levenson e Thomas Kail per la FX, ecco un breve resoconto di quanto Fosse/Verdon ci ha offerto fino a questo punto: una panoramica dello straordinario percorso professionale di due figure leggendarie del teatro americano, il regista e coreografo Bob Fosse e l'attrice e ballerina Gwen Verdon. Due personaggi legati a doppio filo, tanto sul lavoro quanto nella vita privata (nonostante la loro separazione nel 1971): lui, Bob, l'artista geniale che avrebbe trasferito il proprio talento anche al cinema, combattendo nel frattempo contro eccessi e demoni interiori; lei, Gwen, diva del palcoscenico ma anche partner preziosissima, molto più abile nel cavalcare alti e bassi dello show business, ma non per questo invulnerabile.

La première di Fosse/Verdon, come vi spiegavamo nella recensione di Fosse Verdon, si apriva con la realizzazione di Cabaret, il capolavoro cinematografico di Bob Fosse, tra flashback e flashforward che hanno caratterizzato anche le puntate a seguire; puntate nel corso delle quali gli autori hanno ricostruito altre tappe fondamentali delle carriere dei due. Dalle prime collaborazioni a Broadway negli anni Cinquanta si passa così ai loro progetti teatrali degli anni Settanta, ma anche al terzo film di Fosse, l'acclamato biopic Lenny; mentre nel penultimo, splendido episodio, Nowadays, abbiamo assistito ai dietro le quinte del musical Chicago, portato a Broadway da Bob e Gwen nel 1975, fra i loro maggiori trionfi ma causa pure di conflitti e risentimenti. E con Providence, eccoci infine agli "ultimi fuochi" del sodalizio tra Fosse e la Verdon.

All That Jazz e il vampirismo di Bob Fosse

Fosse/Verdon: una scena della serie con Michelle Williams

Se Chicago era l'oggetto della narrazione di Nowadays, nei quasi sessanta minuti di Providence il focus dell'episodio è invece All That Jazz, film di matrice chiaramente autobiografica diretto da Bob Fosse nel 1979 (una notazione di rilievo: entrambe le puntate conclusive si avvalgono del contribuito di Joel Fields, il creatore di The Americans). La scena d'apertura dell'episodio, prima del cartello dei titoli, è un dialogo emblematico sul binomio tra finzione e realtà nella produzione di Fosse: uno scambio di battute fra Bob, interpretato da Sam Rockwell, e Paddy Chayefsky, il grande sceneggiatore di Quinto potere, che ha il volto di Norbert Leo Butz, in cui Chayefsky illustra la natura di un racconto ben riuscito e suggerisce a Bob come 'sistemare' il copione del suo film.

Fosse/Verdon: Michelle Williams con Sam Rockwell in una scena della serie

Lo spettacolo come specchio della vita vissuta è uno dei temi alla radice dell'attività di Bob Fosse, della sua concezione stessa del cinema e del teatro, e All That Jazz, ritratto del regista e coreografo Joe Gideon (alter ego di Fosse), ne costituisce il massimo esempio. Un momento privato fra lui e la figlia Nicole (Juliet Brett), dolcissimo nella sua quotidiana genuinità, lo troveremo riprodotto nel dettaglio in una sequenza del film, sotto lo sguardo turbato di Nicole. Una dinamica simile, e probabilmente più dolorosa, si verificherà fra Bob e la sua compagna, la ballerina Ann Reinking (Margaret Qualley), durante il provino sostenuto da quest'ultima per la parte di Katie Jagger, vale a dire nel ruolo di se stessa in All That Jazz, con Fosse che la mette alle strette per far emergere la sofferenza della ragazza: è l'aspetto 'vampiristico' dell'artista, ma anche una delle ragioni della forza emotiva della sua opera.

Bob, Gwen e l'ultimo spettacolo

Fosse/Verdon: Kelli Barrett è Liza Minnelli nella serie

Vampirismo, ma anche fascinazione egotistica e profonda riflessione su se stesso: è ciò a cui Bob Fosse medesimo si sottopone quando, su esortazione dell'attore Roy Scheider (la star di Hamilton Lin-Manuel Miranda), si produce nel numero di chiusura di All That Jazz: Bye Bye Life, ironico congedo dall'esistenza in un tripudio di luci e paillettes. Ma in Providence, con un'ellissi di otto anni (il successo di All That Jazz, il flop di Star 80) e con la struggente parentesi del tip tap al funerale di Paddy Chayefsky (stroncato da un cancro nel 1981), c'è ancora spazio per l'ultima collaborazione fra Bob e la Gwen Verdon di Michelle Williams. Entrambi oltre la soglia dei sessant'anni, Bob e Gwen si ritrovano per un nuovo allestimento di uno dei loro classici, Sweet Charity, ed è l'occasione di una delle scene più belle e toccanti dell'intera miniserie: quando Gwen, su invito di Bob, si produce nel numero musicale If My Friends Could See Me Now.

Più ancora dell'epilogo sull'improvvisa morte di Fosse, colpito da un infarto a Washington D.C. il 23 settembre 1987, mentre si recava alla prima di Sweet Charity insieme a Gwen, è forse questa la sequenza più rappresentativa dell'episodio: il connubio, sulle note di Cy Coleman, fra la malinconia per il tempo che scorre implacabile e l'amore viscerale per il palcoscenico, primaria ragion d'essere e linguaggio comune su cui Bob e Gwen avrebbero basato un rapporto durato per trent'anni. Ma i tre minuti di If My Friends Could See Me Now costituiscono anche un saggio magnifico del talento di Michelle Williams: dalla sorprendente riproduzione della voce di Gwen Verdon alla commozione impressa negli occhi della donna, in Fosse/Verdon la Williams ci consegna la sua miglior interpretazione fino ad oggi.

