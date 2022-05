Gold, trailer e poster in esclusiva del film con Zac Efron

Gold, di cui vi presentiamo il trailer e il poster in esclusiva, è il survival thriller australiano di Anthony Hayes con Zac Efron. Il film arriverà in Italia il prossimo 9 giugno, a distribuirlo nelle nostre sale sarà Adler Entertainment.

Gold: la locandina italiana del film

Nelle immagini che vediamo sopra Zac Efron (Man One) e Anthony Hayes (Man Two), scoprono una grossa pepita d'oro. "Uno di noi due dovrà trovare un escavatore" dice Man Two, "credo che resterò con l'oro", gli replica Man One. Il trailer rivela che il personaggio di Efron dovrà combattere con le unghie e con i denti contro le intemperie, gli animali del deserto e altri essere umani se vuole uscire da questa situazione vivo e ricco. Nella clip c'è anche Susie Porte, che interpreta una misteriosa sconosciuta che appare nel mezzo del deserto mentre Man One è seduto lì da solo in attesa di aiuto.

Gold racconta la storia di due vagabondi che viaggiano nel vasto deserto. Durante il loro cammino i due si imbattono in un'enorme pepita d'oro, la più grande mai rinvenuta. Quanto potrebbero guadagnare con quel pezzo d'oro e quale vita lussuosa potrebbero condurre? Ossessionati dal pensiero della sterminata ricchezza che hanno tra le mani, i due pensano a un piano per dissotterrare la pepita. Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l'attrezzatura necessaria all'estrazione della pepita, l'altro resta a controllarla e ad aspettarlo. Quest'ultimo dovrà affrontare il rigido clima del deserto, cercando di difendersi non solo dai lupi, ma anche da altri intrusi. Mentre lotta per restare vivo nella sterminata distesa di sabbia, inizia a pensare di essere rimasto solo e abbandonato a un crudo destino.

Gold è diretto da Anthony Hayes che ha firmato la sceneggiatura insieme a Polly Smyth. Il regista è co-protagonista del lungometraggio insieme a Zac Efron. Nel cast ci sono anche Susie Porter, Akuol Ngot, Thiik Biar e Andreas Sobik. La pellicola arriverà nei cinema dal 9 giugno con Adler Entertainment.