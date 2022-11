Gold, Flee, Marcel!, Il giorno e la notte, Brotherhood, La ragazza ha volato e i voti DVD del mese

Nella nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD, analizziamo stavolta titoli forse di minor richiamo, ma sicuramente interessanti da scoprire o da rivedere. A partire dal survival thriller Gold, con protagonista un Zac Efron alle prese con una dura prova attoriale. A seguire un film di animazione danese molto particolare, il premiatissimo Flee che è un vero inno alla libertà. Si continua con Marcel!, il debutto alla regia di un lungometraggio di Jasmine Trinca, spazio poi a Il giorno e la notte, film girato durante il lockdown da un'idea di Daniele Vicari. A chiudere il Pardo d'Oro di Locarno 2011 Brotherhood, di produzione italo-ceca, e infine La ragazza ha volato, di produzione italo-slovena.

Gold: la recensione del DVD

IL FILM. Un survival thriller australiano con Zac Efron protagonista assoluto: in Gold, diretto e anche interpretato da Anthony Hayes, due uomini in un mondo ormai senza risorse e in un paesaggio quasi apocalittico come il deserto australiano, si imbattono in una notevole quantità di oro. E mentre uno partirà alla ricerca d un escavatore per sfruttare tutto il materiale trovato, l'altro resta solo, in balìa di un deserto ostile, di animali selvaggi e di misteriosi personaggi di passaggio. Sarà una dura lotta per la sopravvivenza.

Gold: Zac Efron in un'immagine

IL DVD. Gold è disponibile in homevideo con il DVD CG-Adler, un prodotto tecnicamente ottimo pur con i limiti del formato, e con un buon extra. Il video risente ovviamente dei paesaggi desertici con qualche incertezza sulle panoramiche, ma presenta un dettaglio notevole sui primi piani sofferti del protagonista, ottima compattezza nelle scene scure e un croma fedele al look del film, oltre che un nero profondo. Avvincente l'audio in Dolby Digital 5.1, che nei momenti chiave come nella tempesta di sabbia è avvolgente e ricco di tensione, grazie a un asse posteriore incisivo e un apporto muscolare del sub.

DA NON PERDERE. Oltre al trailer, negli extra troviamo un contributo denominato EPK di 16 minuti che è in pratica un dietro le quinte ben curato, con filmati sul set e le interviste a Zac Efron, ad Anthony Hayes e alla moglie cosceneggiatrice Polly Smyth, che raccontano l'idea iniziale, il messaggio ambientalista, nonché le difficoltà delle riprese in condizioni davvero estreme.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Gold, la recensione: Zac Efron in un mondo che ha perduto la speranza

Flee: la recensione del DVD

IL FILM. Il trionfo al Sundance, ben tre nomination agli Oscar e tanti riconoscimenti a tanti festival. Tutti meritati per Flee, film di animazione (con inserti da documentario) che è un inno alla libertà. Un'opera diretta da Jonas Poher Rasmussen, che ha fatto una scelta davvero originale per esplorare l'incredibile vissuto di un ragazzo fuggito da Kabul e arrivato come minore non accompagnato in Danimarca. Oggi, a 36 anni, quel ragazzo è un accademico di successo che sta per sposarsi con il suo fidanzato, ed è pronto a raccontare tutti i suoi segreti.

Flee: un'immagine del film

IL DVD. Flee è disponibile in homevideo grazie al DVD targato Mustang-I Wonder, prodotto tecnicamente discreto ma con un ottimo extra. Il video risente un po' della mancanza dell'HD visto il materiale di animazione, ma nonostante qualche contorno incerto e lievi sgranature, riesce a rendere bene il look del film, oltre a sfoderare un buon croma. L'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte in modo dignitoso, presentando dialoghi perfetti e un'ambienza discreta, considerando le tematiche dell'opera, che si vivacizza nei momenti più intensi.

DA NON PERDERE. La buona notizia è che negli extra, oltre al trailer, c'è una lunga intervista di 30 minuti al regista Jonas Poher Rasmussen, fatta a Bologna in occasione della sua presenza per la proiezione del film. Un'intervista preziosa per capire ancora meglio la storia, l'importanza dei segreti privati, la lavorazione e il cinema del regista danese.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 7,5

Flee, la recensione: il trauma della guerra in forma animata

Marcel!: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato anche a Cannes, Marcel! è il debutto alla regia di un lungometraggio di Jasmine Trinca, un film su un complesso rapporto tra madre e figlia (Alba Rohrwacher e Maayane Conti). La bambina vuole bene a sua madre, ma la donna ha affetto e attenzioni solamente per il suo cane Marcel, con cui si esibisce come artista di strada. Ma un evento imprevisto le porterà a fare insieme un viaggio problematico e doloroso, che sarà comunque un percorso di avvicinamento.

Marcel!: Maayane Conti, Alba Rohrwacher, Valentina Cervi in una scena del film

IL DVD. Marcel! è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision. Un prodotto scarno e privo di qualsiasi extra, che sul video particolare in 4:3 riesce a presentare un dettaglio ottimo e anche notevole compattezza su primi e medi piani, ma che poi subisce parecchio il limite del formato su campi lunghi e fondali particolari, con molte sgranature e contorni delle figure incerti.

DA NON PERDERE. Ne esce meglio l'audio, con un Dolby Digital 5.1 che pur in un film piuttosto tranquillo, riesce a catturare con attenzione e precisione anche gli effetti più leggeri di ambienza, oltre alle stravaganze sonore che compaiono qua e là. Ma soprattutto avvolge con spazialità e calore durante le musiche e le canzoni.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Marcel!, la recensione: alla vita si deve l'arte e Jasmine Trinca qui ha messo la sua

Il giorno e la notte: la recensione del DVD

IL FILM. Girato interamente durante il primo lockdown da un'idea del regista Daniele Vicari, e grazie ad attori che guidati a distanza hanno trasformato in set le loro case, Il giorno e la notte segue alcuni personaggi che in seguito alla minaccia di un attentato terroristico con armi chimiche a Roma, sono costretti a rimanere chiusi in casa senza poter uscire. Le persone, soprattutto le coppie, si ritrovano ad affrontare una situazione unica che le porterà a confrontarsi in un modo particolare, senza più filtri.

Il giorno e la notte: una sequenza del film

IL DVD. Il giorno e la notte è arrivato in homevideo con il DVD Mustang-Fandango, prodotto tecnicamente soddisfacente e con un eccellente reparto extra. Il video, considerato il tipo di di girato di fortuna con cellulari, è buono e al netto di fondali rumorosi e dettaglio a tratti incerto, offre un quadro tutto sommato compatto e un'ottima tenuta nelle scene scure con un nero profondo. L'audio non ha molto da offrire, se non dialoghi sempre chiari e dal buon timbro.

DA NON PERDERE. Da applausi il reparto extra. Oltre al trailer, troviamo innanzitutto una lunga intervista di 36 minuti al regista Daniele Vicari, che racconta l'idea venuta durante il lockdown, la complessa realizzazione, le riunioni e le istruzioni date tutte in videoconferenza. A seguire un backstage di 15 minuti molto particolare visto il tipo di lavorazione, e decisamente curioso nel capire la complessità delle riprese, in pratica autogestite dagli stessi attori con la direzione a distanza di Vicari.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 8

Il giorno e la notte, la recensione: Vite sospese

Brotherhood: la recensione del DVD

IL FILM. Pardo d'oro al Festival di Locarno 2021, Brotherhood è un film diretto da Francesco Montagner che racconta la storia di tre giovani fratelli bosniaci, nati in una famiglia di pastori. Quando il loro padre Ibrahim viene accusato per un viaggio in Siria e condannato per presunte attività terroristiche a due anni di carcere, i tre fratelli si ritrovano improvvisamente soli. La loro crescita dall'adolescenza a giovani uomini, è più libera senza l'opprimente presenza paterna.

Brotherhood: una scena del film

IL DVD. Brotherhood è disponibile in homevideo con il DVD CG-Nefertiti distribuito da Mustang. Soddisfacente il video, che pur con alcune fisiologiche incertezze sulla vegetazione e nelle panoramiche, riesce a proporre immagini abbastzna compatte, anche in condizioni critiche, con un buon dettaglio sui primi piani e un'ottima tenuta dle nero nelle scene scure. Negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio è presentato solamente in lingua originale in Dolby Digital 5.1 con puntuali sottotitoli italiani. Una traccia decisamente vivace, che riesce a catturare i rumori della natura fra animali e pioggia, ma anche a dimostrare notevole spazialità ed energia nei momenti sonoramente più importanti, da una discoteca ai tuffi nell'acqua.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

La ragazza ha volato: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato a Venezia 2021, La ragazza ha volato diretto da Wilma Labate (la sceneggiatura è stata scritta insieme ai fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo) vede protagonista Nadia (una bravissima Alma Noce), un'adolescente solitaria, inquieta e insoddisfatta, che vive a Trieste. Quando subisce un abuso da un ragazzo appena sconosciuto, la sua vita cambia radicalmente e si troverà presto a fare scelte importanti, nelle quali la sua innata ribellione troverà sbocchi anche inaspettati.

La ragazza ha volato: Alma Nocee Luka Zunic in una scena del film

IL DVD. La ragazza ha volato è arrivato in homevideo con il DVD CG-Adler. Il video, come vedremo, è la parte migliore dell'edizione, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte dimostrandosi pronto a regalare un'ambienza curata sia nei dialoghi che nei sospiri e lamenti dei momenti più intensi, ma anche in quelli più tranquilli, con un'efficace resa del sottofondo dei locali o dei rumori di strada. Negli extra c'è solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Il video in parecchi momenti è caratterizzato da una certa granulosità che però appare naturale e organica, e infatti il quadro se la cava benissimo soprattutto in scene difficili come quelle notturne o in ambienti molto chiusi e stretti. Il dettaglio in queste circostanze, pur fisiologicamente morbido, resta buono, ma soprattutto è la solidità delle immagini e la corretta sobrietà del croma a colpire.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

La ragazza ha volato, la recensione: Dramma della solitudine