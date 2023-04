Godzilla vs. Kong 2, un teaser svela il titolo del sequel

Un breve teaser svela il titolo ufficiale del sequel di Godzilla vs. Kong, in arrivo nelle sale cinematografiche nel marzo 2024.

Il sequel di Godzilla vs. Kong ha ora un titolo grazie a un teaser che ha annunciato che il progetto si intitolerà The New Empire.

Il video, della durata inferiore a 1 minuto, mostra semplicemente King Kong su un trono, circondato dagli scheletri dei suoi nemici. Il filmato si conclude con i teschi delle due creature protagoniste.

Warner Bros, in un comunicato stampa, ha anticipato che Godzilla X Kong: The New Empire trasporterà gli spettatori nelle profondità inesplorate di un mondo totalmente originale dove ci saranno nuovi mostri, eroici avventurieri e stupefacenti scenografia che non hanno paragoni con quanto mostrato in precedenza. Questo film, secondo lo studio, sarà un vero spettacolo cinematografico che andrà visto sugli schermi più grandi possibili.

Adam Wingard è tornato alla regia della saga e nel cast ci sono Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry e Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen e Rachel House.

La sceneggiatura è firmata da Simon Barrett.

Godzilla vs. Kong ha incassato oltre 468 milioni di dollari in tutto il mondo, nonostante fosse stato distribuito in contemporanea in streaming su HBO Max. L'appuntamento per vedere il quinto capitolo della saga cinematografica è stato fissato, negli Stati Uniti, nella giornata del 15 marzo 2024.