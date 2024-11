Godzilla: il regista di Godzilla Minus One dirigerà un nuovo film per il franchise

Non sappiamo se si tratterà di un sequel diretto di Minus One o di una nuova avventura, ma Takashi Yamazaki tornerà ufficialmente a dirigere il prossimo film di Godzilla della Toho.

Abbiamo una notizia che renderà sicuramente felici i fan dei kaiju. Dopo aver portato sullo schermo il mostruoso successo Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki tornerà come sceneggiatore, regista e supervisore dei VFX nel prossimo film di Godzilla.

Toho International ha ufficializzato la notizia, ma per il momento i dettagli sono praticamente inesistenti. Non abbiamo idea se questo film sarà un sequel diretto di Minus One o una nuova uscita per il leggendario re dei mostri. Il finale di Minus One lasciava aperta la porta a un seguito, con un misterioso marchio nero che iniziava a formarsi sul collo di Noriko e il Godzilla distrutto (o almeno così pensavamo) che iniziava a riformarsi nelle profondità dell'oceano.

Godzilla Minus One, il regista svela il finale originale: "Sarebbe stato troppo tragico"

Il precedente film di Yamazaki

Minus One è diventato il film giapponese di Godzilla di maggior incasso di tutti i tempi, con oltre 116 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget dichiarato di 15 milioni di dollari.

Godzilla Minus One: Godzilla insegue un'imbarcazione

Nel corso di una recente intervista, Yamazaki ha rivelato di aver inizialmente rifiutato l'opportunità di dirigere il film perché riteneva che la tecnologia necessaria per dare vita alla sua visione di Godzilla non fosse disponibile per il suo team. "Sono stato contattato diverse volte, ma ho rifiutato finché la tecnologia del mio team non è stata stata in grado di esprimere il Godzilla che avevo immaginato. Dopo aver visto Shin Godzilla, la mia motivazione è aumentata e la mia tecnologia si è evoluta notevolmente. Sono stato nuovamente contattato formalmente e ho deciso di provarci".

In precedenza, Yamazaki aveva illustrato la sua proposta originale per il progetto, spiegando il titolo insolito. "Il Giappone del dopoguerra ha perso tutto. Il film ritrae un'esistenza che regala una disperazione senza precedenti. Il titolo Godzilla Minus One è stato creato pensando a questo. Per rappresentare questo, io e lo staff abbiamo lavorato insieme per creare un'ambientazione in cui sembra che la 'paura' stessa stia camminando verso di noi, e in cui la disperazione è ammassata sopra la disperazione. Credo che questo sia il culmine di tutti i film che ho realizzato finora, e che meriti di essere vissuto piuttosto che visto in sala. Spero che sperimenterete il Godzilla più terrificante nel miglior ambiente possibile".