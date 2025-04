Godzilla Minus One 2: le riprese del sequel potrebbero iniziare nei prossimi mesi

Le riprese di Godzilla Minus One 2, sequel del film campione di incassi prodotto da Toho, sembrano finalmente vicine ad avere una data di inizio.

Il sito di Bloomberg Japan ha infatti rivelato che Toho sta compiendo degli investimenti che dovrebbero portare alla produzione del film negli ultimi mesi del 2025.

Un importante investimento nella saga

Toho, lo studio che si occupa della saga di Godzilla, sta delineando i propri progetti triennali e avrebbe deciso di investire ben 1.2 miliardi di dollari nei prossimi progetti. Una parte della cifra sosterrà la realizzazione di nuovi contenuti legati al popolare franchise, tra cui il sequel sviluppato dallo sceneggiatore e regista Takashi Yamazaki.

Una foto del film

Il filmmaker aveva confermato a novembre che sarebbe tornato nel mondo della popolare creatura, occupandosi anche degli effetti speciali del lungometraggio. A febbraio l'artista stava lavorando agli storyboard e alla sceneggiatura del sequel di Godzilla Minus One, potendo contare su un budget più elevato rispetto al passato.

A ostacolare il lavoro sul secondo capitolo del film con Godzilla potrebbe tuttavia essere Grandgear, il primo film in inglese diretto da Yamazaki che verrà prodotto da Bad Robot, la casa di produzione fondata da J.J. Abrams.

Cosa raccontava il primo film

In Italia Godzilla Minus One era arrivato nelle sale in occasione del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla.

La storia era ambientata nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Takashi Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.