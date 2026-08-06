Godzilla Minus Zero sorprende già i fan: sarà uno dei film più lunghi della saga

Godzilla Minus Zero si prepara a essere uno dei capitoli più ambiziosi della storia del franchise. Diretto ancora una volta da Takashi Yamazaki, avrà una durata di 2 ore e 15 minuti, diventando così uno dei film più lunghi mai realizzati nella saga dedicata al celebre mostro giapponese.

La notizia, riportata su X dall'account Discussing Film, ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, soprattutto perché il precedente capitolo aveva già superato le aspettative con una storia più drammatica rispetto ai tradizionali film di Godzilla. Con i suoi 125 minuti di durata, Godzilla Minus One aveva dimostrato che il franchise poteva puntare anche su personaggi e una narrazione più profonda oltre agli spettacoli distruttivi.

Godzilla Minus Zero sarà il secondo film più lungo della saga

Godzilla Minus Zero: il poster italiano

Con i suoi 135 minuti, Godzilla Minus Zero si posizionerà al secondo posto nella classifica dei film di Godzilla più lunghi di sempre. Il primato resterà a Godzilla del 1998, diretto da Roland Emmerich, che raggiunge una durata di circa 2 ore e 19 minuti. Il nuovo film supererà invece il suo predecessore Godzilla Minus One, fermo a 2 ore e 5 minuti.

La durata, da sola, non garantisce la qualità di un film, ma rappresenta un segnale interessante per un franchise che negli ultimi anni ha trovato nuova forza proprio quando ha scelto di concentrarsi maggiormente sulle conseguenze emotive della presenza di Godzilla.

Cosa sappiamo di Godzilla Minus Zero

Diretto e scritto da Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero continuerà il percorso iniziato con Godzilla Minus One, riportando sullo schermo Ryunosuke Kamiki nei panni di Kōichi Shikishima e Minami Hamabe nel ruolo di Noriko Ōishi.

La storia ripartirà dopo gli eventi del primo film, con un salto temporale di due anni. I dettagli della trama sono ancora riservati, ma i primi materiali promozionali hanno mostrato il ritorno della minaccia di Godzilla e nuovi conflitti per i protagonisti. Il film fa parte della nuova fase del franchise prodotto da Toho, separata dal "Monsterverse" americano. Una scelta che ha permesso alla saga giapponese di tornare alle origini, puntando su una dimensione più drammatica e autoriale.

L'attesa per Godzilla Minus Zero nasce in parte, infatti, anche dall'enorme successo del precedente capitolo, accolto positivamente da pubblico e critica, conquistando anche l'Oscar per i migliori effetti visivi nel 2024 e diventando il film "giapponese" di Godzilla con il maggiore incasso internazionale.

Il merito del film? Rimettere al centro il significato originale del mostro: non solo una creatura spettacolare capace di distruggere città, ma anche una metafora della paura, della colpa e della capacità di ricominciare.

Con una durata più ampia e il ritorno di Takashi Yamazaki alla regia, Godzilla Minus Zero punta ora a confermare il nuovo corso della saga. L'uscita nei cinema è prevista per novembre 2026.