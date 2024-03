Godzilla e Kong - Il nuovo impero contiene una scena dopo i titoli di coda? [SPOILER]

Uscito oggi nelle sale italiane e in buona parte del mondo, Godzilla e Kong - Il nuovo impero ha incassato il plauso della critica grazie al suo alto livello di spettacolarità, ma come i film del franchise che l'hanno preceduto ha anch'esso una scena dopo i titoli di coda? Scopriamolo.

L'epico film sui kaiju vede Godzilla e Kong unire le forze per eliminare una nuova minaccia per il mondo. Alla regia troviamo nuovamente Adam Wingard, il cast vede il ritorno di Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. L'attore britannico Dan Stevens, che ha lavorato con Wingard nel thriller The Guest (2014), è un volto nuovo del franchise insieme a Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House. La sceneggiatura è di Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater.

L'assenza di Millie Bobby Brown

Chi invece manca all'appello è Millie Bobby Brown, che non riprenderà il ruolo di Madison Russell interpretato in Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs Kong.

"Ci sembrava di aver concluso il suo arco narrativo di King of the Monsters nell'ultimo film. Quando si è trattato di progettare la storia per questo film, il mio motto per tutto il tempo è stato che la semplicità è la chiave", ha spiegato il regista a Digital Spy. "Volevamo davvero ridurre il numero di personaggi nel film in modo da poter vivere un viaggio più intimo con loro. Ecco perché il nostro gruppo è relativamente piccolo sia dal lato dei mostri che da quello degli umani, in modo da avere davvero più tempo per stare con loro."

Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Adam Wingard: "In arrivo versioni multiple di Godzilla"

Scena post-credit

Le scene post-credits sono diventate la norma grazie ai film della Marvel, ma non sono mai state utilizzate allo stesso modo da questo franchise. Tuttavia, se decidete di rimanere in sala - ATTENZIONE SPOILER - sentirete un ruggito che crediamo appartenga a Mothra.

Questo è chiaramente destinato a gettare le basi per ciò che verrà dopo ed è davvero l'unico grande rimando in un film che è in gran parte standalone (il regista Adam Wingard ha espresso interesse a tornare per un altro sequel, ma ha ripetutamente affermato che nulla è confermato in questa fase).