Godzilla: l'incendio nel Golfo del Messico scatena la fantasia dei fan del kaiju

Una fuga di gas da una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico ha provocato un'eruzione di fiamme da un oleodotto sottomarino. Le immagini dell'incidente sono diventate subito virali ed hanno scatenato la fantasia dei fan di Godzilla, i quali hanno ironizzato sul fatto che il celebre kaiju stesse arrivando davvero tra noi, pronto a sorgere dall'oceano.

Di recente, Godzilla è tornato al centro delle scene con l'uscita del quarto film del MonsterVerse di Legendary, Godzilla vs. Kong, e con una nuova serie anime intitolata Godzilla: Punto di singolarità. Questo ha fatto sì che moltissime persone pensassero al kaiju nel momento in cui si sono ritrovate davanti il filmato che mostra il terribile incendio esploso nel Golfo del Messico.

"Pensavo che questa merda succedesse solo in Godzilla", scrive un utente, sottolineando comunque la gravità di quanto accaduto, mentre c'è chi ironizza e spera fortemente che il kaiju appaia da un momento all'altro, scrivendo "Godzilla è reale!" o "Per favore, sii Godzilla, per favore, sii Godzilla", a mo' di preghiera. "L'ho già visto. Godzilla sta per uscire da quella merda", si legge in un altro tweet, mentre qualcun altro scrive "Godzilla sta davvero per svegliarsi di nuovo dal letargo per attaccarci" o "Sembra che Godzilla stia per sorgere dall'oceano".

Per quanto riguarda Godzilla vs. Kong, nelle ultime settimane si è parlato di un possibile sequel, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary, intitolato Son of Kong, che potrebbe essere nuovamente diretto da Adam Wingard. Il regista ha ottenuto ampi consensi con il suo ultimo film che, a fronte di un budget di 170 milioni, ne ha già incassati 444 al box office mondiale. Il cast di Godzilla vs. Kong comprende Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler e Demián Bichir.