Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: un volto noto tornerà nel sequel, ecco chi

Dopo il successo straordinario di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il sequel porterà sul grande schermo il ritorno di un personaggio che ha conquistato i fan. Dan Stevens, celebre per il suo ruolo in Legion, è entrato a far parte del Monsterverse nel 2024 con The New Empire, e ora è stato confermato che riprenderà il suo ruolo di Trapper nel prossimo sequel, diretto da Grant Sputore.

Stevens, noto anche per le sue interpretazioni in La Bella e la Bestia e Legion, aveva fatto il suo debutto nel Monsterverse con Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, dove interpretava Trapper, un dentista e veterinario dei mostri. Il suo personaggio è stato molto apprezzato dai fan, e ora The Hollywood Reporter ha confermato che l'attore è in trattative per tornare nel sequel, che ancora non ha un titolo ufficiale.

Nel frattempo, Kaitlyn Dever, stella di Booksmart e The Last of Us, è stata la prima aggiunta umana al cast, con altri attori che si prevede seguiranno presto.

Tutti i dettagli del prossimo sequel di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Per quanto riguarda la direzione della saga, mentre Gareth Edwards aveva firmato Godzilla nel 2014 e Jordan Vogt-Roberts si era occupato di Kong: Skull Island, è stato Michael Dougherty a espandere l'universo dei mostri con Godzilla II - King of the Monsters. Successivamente, Adam Wingard ha diretto Godzilla vs. Kong e The New Empire. Tuttavia, il regista non tornerà dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Dan Stevens e Rebecca Hall in una scena

Nel sequel, il pubblico assisterà a un nuovo incontro tra gli iconici titani, Godzilla e Kong, e una minaccia cataclismatica che rischia di distruggere il mondo. Dave Callaham, noto per il suo lavoro su Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura.

Nel frattempo, l'universo del Monsterverse continua ad espandersi anche sul piccolo schermo, con la serie Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+, la cui seconda stagione è già in fase di sviluppo. L'intero franchise ha incassato oltre 2,5 miliardi di dollari al botteghino globale.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Rebecca Hall, Dan Stevens, Kaylee Hottle in una scena

Per Dan Stevens, invece, il futuro riserva numerosi progetti, tra cui Zero Day, Swipes e The Terror: Devil in Silver. Recentemente, l'attore ha anche ripreso la collaborazione con Wingard per il film Onslaught, prodotto da A24.