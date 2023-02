Godzilla and the Titans: nella serie Apple ci saranno "vecchi e nuovi kaiju"

Godzilla and the Titans è la nuova serie Apple TV+ che sarà ambientata all'interno del MonsterVerse. In una recente intervista, il regista Matt Shakman ne ha anticipato qualche dettaglio.

Mentre era impegnato nella promozione di The Consultant, la sua nuova serie Prime Video con Christoph Waltz protagonista, il regista ha potuto raccontare l'emozione di far parte dell'universo narrativo di Godzilla.

"Beh, ho ancora il mio vecchio giocattolo Godzilla della Toho di quando ero bambino, con il braccio che si spara, la linguetta che esce quando si preme la parte posteriore della testa. Guardavo quei film con mio padre e li adoravo. E quindi la possibilità di girare scene in cui ci sono centinaia di persone che corrono per strada cercando di sfuggire a Godzilla... beh, voglio dire, è una cosa che dovevo assolutamente cancellare dalla mia lista di desideri.

"È stato davvero fantastico. È stato divertente e abbiamo creato molti titani e mostri fantastici, alcuni nuovi, altri vecchi. Quindi è stato divertente. Sono entusiasta".

I film della Legendary (tra cui Godzilla II - King of the Monsters e Godzilla vs. Kong) hanno utilizzato i mostri storici della Toho come MechGodzilla, King Ghidorah, Mothra e Rodan, creando al contempo kaiju/titani completamente nuovi, come i MUTO e altri ancora.

Godzilla and the Titans: primo sguardo alla serie Apple TV+ nelle foto dal set

Ci sono ancora molti mostri classici del franchise di Godizlla che non sono ancora stati reinventati per il MonsterVerse, compresi Gigan, Anguirus e Destroyah.

Per il 2024 è atteso inoltre il sequel di Godzilla vs. Kong, sempre diretto da Adam Wingard.