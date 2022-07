Godzilla and the Titans: primo sguardo alla serie Apple TV+ nelle foto dal set

Il Monsterverse Legendary si espande anche sul piccolo schermo con l'arrivo della serie Apple TV+ Godzilla and the Titans.

Le foto dal set della serie Apple TV+ intitolata Godzilla and the Titans si sono fatte strada in rete, rivelando un ampio set pieno di camion militari e alti dettagli intriganti.

Le nuove immagini, pubblicate su Twitter da Canadagraphs e altri utenti, sono state scattate sul set della serie, in fase di produzione in Canada, con le immagini più recenti provenienti da Vancouver. Simile ad altri progetti ambientati nel mondo di Godzilla, le immagini mostrano la presenza massiccia di oggetti militari, inclusi camion, tende mediche e altro ancora. Secondo i post, il set è progettato per assomigliare a Oakland, in California, che è vicino a San Francisco, dove si è svolta la battaglia tra Godzilla e i Titani in Godzilla del 2014.

La serie Applet TV+, intitolata provvisoriamente Godzilla and the Titans, dovrebbe essere ambientata nel mondo del MonsterVerse di Legendary. Secondo quanto riferito, lo show esplorerà "il viaggio di una famiglia per scoprire i suoi segreti sepolti e un'eredità che li collega all'organizzazione segreta nota come Monarch".

I primi due episodi saranno diretti dal regista di WandaVision Matt Shankman, che sarà anche produttore esecutivo. I co-creatori Chris Black e Matt Fraction saranno i produttori esecutivi, con Black che fungerà anche da showrunner. I produttori esecutivi includono anche Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures e Hiro Matsuoka e Takemasa Arita di Toho Co. Ltd.. Toho, proprietario del personaggio Godzilla, ha concesso in licenza i diritti a Legendary per questo nuovo progetto.

Dopo il successo di Godzilla vs. Kong, che ha incassato oltre 467 milioni di dollari al botteghino mondiale, Legendary ha deciso di espandere il MonsterVerse anche attraverso il piccolo schermo, stringendo un accordo con Apple, che ha immediatamente mostrato interesse per il progetto. Oltre a questa nuova serie, Legendary, sta sviluppando il prossimo film del MonsterVerse.