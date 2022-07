Godzilla and the Titans: Kurt Russell e suo figlio Wyatt nel cast della serie

La serie live-action Godzilla and the Titans avrà tra i suoi protagonisti anche gli attori Kurt Russell e suo figlio Wyatt.

Il progetto è realizzato per Apple TV+ e si basa sulla saga del Monsterverse realizzata da Legendary.

La serie Godzilla and the Titans esplorerà "il viaggio di una famiglia per scoprire i suoi segreti sepolti e un'eredità che li collega all'organizzazione segreta nota come Monarch".

Wyatt Russell reciterà quindi nel progetto accanto al figlio Kurt Russell, recentemente tra i protagonisti sul piccolo schermo di The Falcon and the Winter Soldier.

I primi due episodi saranno diretti dal regista di WandaVision Matt Shankman, che sarà anche produttore esecutivo. I co-creatori Chris Black e Matt Fraction saranno i produttori esecutivi, con Black che fungerà anche da showrunner. I produttori esecutivi includono anche Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures e Hiro Matsuoka e Takemasa Arita di Toho Co. Ltd.. Toho, proprietario del personaggio Godzilla, ha concesso in licenza i diritti a Legendary per questo nuovo progetto.

Nel cast della serie realizzata per Apple TV+ ci sono Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.