God of War: Amazon annuncia il coinvolgimento del regista Frederick E.O. Toye

Sarà il filmmaker, che ha già collaborato con Prime Video in occasione di The Boys, a dirigere le prime due puntate della serie.

La serie God of War, tratta dal popolare videogioco e destinata a Prime Video, ha trovato il regista che si occuperà dei primi due episodi. Amazon ha infatti annunciato che sarà Frederick E.O. Toye, già nel team di Shogun e The Boys, a essere impegnato dietro la macchina da presa.

Chi è il regista di God of War

L'adattamento di God of War, che sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, può già contare sul sostegno di Ronald D. Moore in veste di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Frederick E.O. Toye, nella sua lunga carriera, ha diretto oltre 130 ore di televisione, tra cui quattro puntate di Shogun, e ha conquistato un Emmy per Crimson Sky.

Per Prime Video ha diretto delle puntate di Fallout (di cui sta per arrivare la seconda stagione), The Boys, Terminal List e The Terminal List: Dark Wolf, e Bloodaxe.

In precedenza il filmmaker si è occupato anche di alcune puntate di Lost, The Good Wife, Person of Interest, American Gods, The Walking Dead, See, Lost in Space, Westworld, Watchmen e Snowpiercer.

La pre-produzione è attualmente in corso nella città di Vancouver, in Canada, e il casting è attualmente in corso. Prime Video aveva annunciato la produzione della serie nel dicembre 2022, svelando inoltre di aver già dato l'ordine per la produzione di due stagioni.

Cosa racconterà la serie

God of War si basa sul videogioco targato PlayStation ispirato alla mitologia norrena e racconta la storia di Kratos e Atreus, padre e figlio, mentre affrontano un viaggio per disperdere le ceneri di Faye, la loro moglie e madre. Nel corso delle loro avventure, Kratos cerca di insegnare a suo figlio di essere una divinità migliore, mentre Atreus prova a spiegare al padre come essere un umano migliore.