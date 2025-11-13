Fallout 2: il nuovo trailer mostra i protagonisti a New Vegas

Bisognerà attendere il 17 dicembre prima di assistere all'arrivo su Prime Video della stagione 2 di Fallout, la serie tv tratta dal popolare videogioco, e il nuovo trailer anticipa qualche scena. La storia si era interrotta con la giovane protagonista Lucy che decide di andare alla ricerca del padre, Hank, dopo aver scoperto dei segreti importanti.

Cosa mostra il trailer di Fallout 2

Nel nuovo trailer della seconda stagione si vede il Ghoul mentre chiede alla protagonista Lucy cosa ha intenzione di fare quando ritroverà il padre. La giovane, interpretata da Ella Purnell negli episodi di Fallout (di cui potete leggere la nostra recensione), risponde che vuole venga fatta giustizia, sottolineando che è importante sapere che il modo in cui ci si comporta è importante e non bisogna abbandonare la speranza.

Il Ghoul, invece, va alla ricerca della sua famiglia, nella speranza, che ha contribuito a mantenerlo in vita, che qualcuno che ama sia sopravvissuto.

I due improbabili alleati intraprendono quindi il viaggio che li porterà a New Vegas, come anticipato negli ultimi secondi del trailer.

Ecco il video:

Gli interpreti della serie

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche star come Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

La nuova stagione riprenderà dall'epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

Fallout è stata prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono coinvolti nel progetto come executive producer, creatori e showrunner.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l'apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale landa radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c'è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

Fallout, Ella Purnell e Walton Goggins nei panni del Ghoul

La serie vede protagonisti, oltre alla giovane star Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), anche Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Nella seconda stagione, come anticipato anche nel trailer, i fan potranno attendersi sequenze ricche di azione, creature mutanti, nuovi personaggi e misteri.