God of War: ecco quali personaggi dei videogame appariranno nella serie TV

Una serie di descrizioni dei personaggi principali e secondari della prossima serie live-action God of War rivela quali eroi e cattivi si uniranno a Kratos e Atreus nello show...

La serie God of War, attualmente in sviluppo da parte di Sony Pictures Television e Amazon Prime Video, inizierà la sua produzione il prossimo anno e, sebbene non siano stati ancora annunciati i dettagli del cast, sono emerse alcune novità sui personaggi dei videogiochi che affiancheranno Kratos e Atreus nell'adattamento live-action.

Prime Video ha ufficialmente confermato che la sua serie dedicata a God of War si concentrerà sull'avventura del 2018, quella che ha spostato Kratos dal pantheon greco a quello norreno, conquistando un clamoroso 94% su Metacritic e rinnovando la saga in chiave più intima e riflessiva.

Il creatore e produttore esecutivo Ronald D. Moore ha dichiarato che il cuore della narrazione sarà il viaggio emotivo del guerriero insieme al figlio Atreus. Nonostante i timori, c'è un precedente incoraggiante. Con l'adattamento di Fallout, Prime Video ha dimostrato di saper trasformare un universo videoludico vasto e complesso in un racconto seriale avvincente.

Ecco la descrizione dei personaggi ricorrenti della serie

Il noto scooper e insider di settore Daniel Richtman ha pubblicato quella che dovrebbe essere la lista dei personaggi che popoleranno la nuova serie Prime Video, con tanto di nomi e caratteristiche principali. Alcuni di questi dovrebbero corrispondere a Kratos ed Atreus (nel dettaglio parliamo di Zion e Joshua).

Zion - Un uomo tra i 40 e i 60 anni, di qualsiasi etnia. Una figura muscolosa e temprata dalla guerra, tormentata dalla perdita e da un passato violento. Dopo la morte della moglie, è costretto a crescere il figlio di 10 anni, anche se fatica a instaurare un legame emotivo con lui. Il ruolo richiede dimestichezza con un'intensa fisicità, combattimenti corpo a corpo e possibile nudità. (Personaggio ricorrente nella serie).

Alexander - Un uomo bianco tra i 60 e i 70 anni. Nonostante il suo aspetto modesto, Alexander è descritto come un patriarca manipolatore e simile a un dio, ossessionato dalle profezie e dal controllo. È potente, crudele e disposto a sacrificare la propria famiglia per sopravvivere. (Personaggio ricorrente nella serie).

Joshua - Un ragazzo di età compresa tra i 9 e i 12 anni, di qualsiasi etnia. Intelligente, curioso ed emotivamente trascurato, Joshua cerca l'approvazione di suo padre in un mondo freddo e spietato. Il ruolo prevede combattimenti fisici e addestramento all'uso delle armi. (Personaggio fisso per un anno).

Glen - Un uomo bianco tra i 30 e i 40 anni. Bello, acuto e calcolatore, Glen si sente oscurato dai suoi fratelli e porta con sé la vena manipolatrice del padre. Il personaggio richiede dimestichezza con il combattimento, il sesso simulato e la nudità. (Personaggio ricorrente nella serie).

Phoebe - Donna, di qualsiasi etnia, tra i 30 e i 40 anni. Una bella donna di umili origini, la vita di Phoebe è cambiata in meglio dopo aver sposato un uomo potente, che le ha garantito l'accesso a risorse che non aveva mai avuto. Nonostante la sua educazione, spesso si sente un'estranea e deve costantemente dimostrare il proprio valore a una famiglia che non la accetta pienamente. Ha tre figli che ama profondamente, ma la caduta del marito nell'odio verso se stesso e nell'alcolismo ha portato alla loro separazione emotiva. La tranquilla intelligenza e le capacità diplomatiche di Phoebe la aiutano a navigare nel crudele mondo degli dei, anche se rimane profondamente sospettosa delle motivazioni del suocero, soprattutto per quanto riguarda sua figlia. Deve essere a proprio agio con scene di sesso simulato e nudità. (Personaggio ricorrente).

God of War, uno dei personaggi del videogame

La lista dei personaggi secondari

Roy - Uomo bianco, tra i 40 e i 50 anni. Un tempo fiero guerriero, Roy è ora un uomo distrutto, oppresso dal senso di colpa e dall'alcolismo dopo anni di violenza e manipolazione da parte del padre. Lottando per trovare un equilibrio tra la lealtà al suo regno e la rabbia interiore, viene descritto come "un vulcano dormiente pronto a esplodere". L'attore deve essere a proprio agio con il combattimento, l'addestramento con le armi e la nudità simulata. (Guest star ricorrente, con opzione di ruolo fisso nella seconda stagione)

Julia - Donna, di qualsiasi etnia, tra i 40 e i 60 anni. Saggia e tormentata dal suo passato, Julia ha vissuto in isolamento per un secolo dopo essere stata esiliata e separata dal suo unico figlio. Figura tragica piena di rimpianti, rimane una reclusa temuta dagli esseri umani. (Guest star ricorrente, con opzione di ruolo fisso nella seconda stagione)

Frida - Donna, qualsiasi etnia, tra i 30 e i 40 anni. Descritta come una comandante forte e leale di guerrieri d'élite, la devozione di Frida rasenta il fanatismo. Sotto il suo aspetto disciplinato, piange il tempo in cui guidava i guerrieri caduti verso la pace. Il ruolo richiede anche dimestichezza con la nudità simulata. (Guest star ricorrente)

Lassen - Uomo, bianco o di etnia mista, sui vent'anni. Affascinante, avventuroso e dotato di un carisma naturale, Lassen è un abile cacciatore che nasconde il suo vuoto dietro una facciata di spavalderia. È molto protettivo nei confronti del fratello minore e desidera ardentemente uno scopo che vada oltre la vita superficiale che conduce. (Guest star ricorrente)