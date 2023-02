Gnomi: il produttore di Stranger Things sta lavorando a un film horror sugli gnomi assassini

Shawn Levy - produttore di Stranger Things e regista di The Adam Project, Free Guy e l'imminente Deadpool 3 - sta occupandosi dello sviluppo di Gnomi, un film horror che, come suggerisce il titolo, ha come protagonisti gnomi assassini. A riportarlo è stato ScreenRant (tramite Deadline), anticipando qualche dettaglio sul progetto.

Secondo varie fonti, Sony sta sviluppando un adattamento cinematografico del cortometraggio olandese Gnomes di Richard Raaphorst e Ruwan Heggelman. Per adesso non abbiamo ancora nessun dettaglio a riguardo, se non che la sceneggiatura, attualmente in fase di scrittura, sarà curata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari con Shawn Levy e i suoi colleghi di 21 Laps, Dan Cohen e Dan Levine, disponibili alla produzione.

Deadpool 3: Shawn Levy spiega perché le riprese inizieranno così presto

Un lavoro del genere potrebbe sicuramente risultare interessante, offrendo qualche nuovo spunto al genere horror che solitamente tende a prediligere altri personaggi (come troll e goblin) per le sue storie sanguinose e terribili. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.