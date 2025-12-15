Kingmakers: Netflix collabora con Shawn Levy per adattare il gioco in un film

Netflix ha ottenuto i diritti per realizzare un film ispirato a Kingmakers, il nuovo videogioco sviluppato da Redemption Road Games e pubblicato da tinyBuild.

Nel team coinvolto nello sviluppo del progetto c'è 21 Laps, la casa di produzione di Shawn Levy, che ha collaborato con Story Kitchen.

Cosa racconterà il film

Per ora non è stata svelata la trama del film, ma il gioco Kingmakers è ambientato in epoca medievale, in Gran Bretagna. I giocatori possono tornare indietro nel tempo in un'epoca divisa dalla guerra, usando delle armi moderne e avendo così l'occasione di cambiare il corso della storia e salvare il futuro.

Nel gioco ci sono delle battaglie spettacolari e in tempo reale.

Shawn Levy sarà coinvolto nel team della produzione insieme a Dan Levine, Dmitri M Johnson di Story Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy L. Stevenson.

Il team al lavoro sul progetto

Christopher MacBride firmerà la sceneggiatura del film. Il filmmaker canadese, in precedenza, aveva scritto e diretto Flashback, il film con star Dylan O'Brien e Maika Monroe che era arrivato nelle sale americane nel giugno 2021 grazie a Lionsgate.

MacBride, recentemente, aveva scritto il thriller The Wolf e la seconda bozza dello script di Face/Off 2 per Paramount Pictures, progetto che dovrebbe essere diretto da Adam Wingard. La sua sceneggiatura per il thriller Echo, invece, diventerà un film con la regia di Chad Hartigan.

Shawn Levy, che è stato coinvolto anche nella conclusione di Stranger Things, è invece impegnato come regista e produttore in occasione del film Star Wars: Starfighter, il prossimo progetto della saga stellare che avrà come star l'attore canadese Ryan Gosling. Il filmmaker, recentemente, aveva svelato un importante cambiamento al film, in arrivo nelle sale americane nel mese di maggio 2027.