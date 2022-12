Shawn Levy si divide tra Deadpool 3 e Stranger Things 5: "Voglio dirigere almeno un episodio"

Shawn Levy, produttore esecutivo di Stranger Things, ha parlato del suo impegno alla regia di Deadpool 3, e di come questo andrà ad influenzare la quinta stagione della serie Netflix.

Il progetto ideato dai fratelli Duffer, infatti, si concluderà con i prossimi episodi che scriveranno la parola fine alla storia ambientata negli anni '80 nella cittadina di Hawkins.

"In effetti, una delle prime conversazioni che ho avuto con Ryan Reynolds e la Marvel quando abbiamo iniziato a parlare di Deadpool 3 riguardava il fatto che inevitabilmente, si sarebbe sovrapposto in qualche modo e ad un certo punto con l'ultima stagione di Stranger Thingss", ha dichiarato Shawn Levy in un'intervista rilasciata a Collider. Il regista e produttore ha aggiunto: "Ed è davvero importante per me dirigere almeno un episodio dell'ultima stagione".

Stranger Things 5: svelato il titolo del primo episodio dell'ultima stagione

"Parte del motivo per cui mi sento così vicino ai creatori della serie, Matt e Ross Duffer, e al nostro cast è che sono stato fortunato ad essere coinvolto nella regia, che porta ad una connessione unica e un'intimità creativa", ha proseguito Levy parlando della serie Netflix e di ciò che è importante mentre l'ultima stagione prende forma.

Il filmmaker ha ribadito: "Ad ogni modo, è mia intenzione dirigere almeno un episodio di Stranger Things 5, e tutte le persone coinvolte sono davvero di supporto e collaborative nel capire gli aspetti di programmazione per aiutarmi a farlo".

I Marvel Studios hanno scelto Shawn Levy come regista di Deadpool 3 nel mese di marzo e, in una recente intervista, quest'ultimo ha spiegato che una delle priorità è mantenere Deadpool "crudo, grintoso e con i piedi per terra" mentre entra a far parte dell'universo cinematografico Marvel. La pellicola, la cui produzione avrà inizio il prossimo maggio, arriverà nelle sale l'8 novembre 2024.

Deadpool 3: Shawn Levy spiega perché le riprese inizieranno così presto

Intanto, le riprese della quinta stagione di Stranger Things dovrebbero iniziare nel 2023, anche se non è ancora stata rilasciata una data esatta, portando i nuovi episodi sulla piattaforma nel 2024. Non resta quindi che attendere il ritorno sul set del cast al completo per iniziare a dare uno sguardo a ciò che accadrà nell'ultima stagione della serie Netflix.