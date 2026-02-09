La pantera rosa, Shawn Levy non dimenticherà mai la performance di Beyoncé nel reboot con Steve Martin

Il regista, nonché produttore di Stranger Things, ha ricordato l'esperienza del 2006 dietro la macchina da presa e la partecipazione della popstar.

Shawn Levy ha svelato la facilità con la quale riuscì a far entrare nel cast del reboot La pantera rosa, una star della musica come Beyoncé. Il regista aveva già lavorato con la cantante nel 2000, quando fece una comparsata nella serie Il famoso Jett Jackson.

Grazie a quella collaborazione, per Shawn Levy è stato molto più facile poter avvicinare la cantante per chiederle la disponibilità a recitare nel reboot de La pantera rosa, con protagonista Steve Martin.

L'esperienza di Beyoncé in La pantera rosa

"Ho ingaggiato Beyoncé per un episodio del mio show su Disney Channel" ha spiegato Shawn Levy a People "È stato un set così sereno ed è stato così divertente lavorare insieme che ha reso molto più semplice ottenere il suo 'sì' quando La Pantera Rosa è arrivato qualche anno dopo" ha concluso.

Beyoncé Knowles e Steve Martin in una scena de La pantera rosa

"Sono tornato da lei e ho potuto dirle: 'Sono io, quello che girava episodi per Disney Channel, ora sto dirigendo Steve Martin e La pantera rosa. Vuoi unirti a Kevin Kline e a diversi altri attori fantastici per far parte di questo progetto divertente?'. È stato un 'sì' immediato".

Nella commedia del 2006, Beyoncé interpretava la popstar internazionale Xania. Oltre a recitare nel film, la cantante ha anche registrato due canzoni originali per il progetto: Woman Like Me e Check On It: "Non dimenticherò mai" ha aggiunto Levy "di essere andato in studio di registrazione con Beyoncé per incidere quelle canzoni originali".

Il carisma di Beyoncé raccontato da Shawn Levy

"Raramente nella mia vita, prima o dopo, ho visto qualcuno nel pieno del proprio genio come Beyoncé in uno studio di registrazione" ha aggiunto il regista di Deadpool & Wolverine "Osservarla entrare nella cabina di registrazione per incidere una take, tornare subito nella sala d'ascolto per riascoltarla, capire all'istante cosa servisse di diverso, o in più, e poi rientrare in cabina per registrare un'altra armonia, tornando di nuovo fuori"

Shawn Levy ha concluso: "Quel continuo avanti e indietro di Beyoncé durante quella sessione, vedere la profondità del suo istinto e del suo genio musicale, è stato sbalorditivo. Non dimenticherò mai il privilegio di aver visto all'opera il talento al massimo livello".