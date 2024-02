Gloria: la trama della seconda puntata, stasera su Rai 1

Gloria, la miniserie con Sabrina Ferilli, torna stasera su Rai 1 in prima serata con la seconda e penultima puntata. L'esordio della scorsa settimana aveva tenuto incollati 4 milioni di spettatori, ma Gloria è, nella sua prima settimana, anche uno dei titoli più visti su RaiPlay.

La trama della seconda puntata

Il terzo episodio, Segreti e bugie, vede Gloria alle prese con i sensi di colpa per le menzogne sulla sua salute. Manlio invece, il suo cinico agente, la spinge a prolungare l'inganno. Per rendere la cosa ancora più credibile, arruola anche un social media manager che possa aiutare Gloria. Intanto Lucilla avvia una relazione con Manlio e scopre quello che i due hanno architettato.

Nel quarto episodio, Rivelazioni, Gloria Grandi è in preda al panico: sa di aver contribuito a creare un piano perfido ma adesso è pentita e vorrebbe tornare indietro. D'altro canto, però, è anche terrorizzata all'idea di perdere il ritrovato affetto del pubblico e, soprattutto, le attenzioni dell'ex marito Alex. La situazione arriva però a un punto di svolta quando Sergio, il fratello di Gloria, scopre tutto quello che Manlio e sua sorella hanno architettato.

Il cast

Gloria: Massimo Ghini e Fiorenza D'Antonio nella serie

Protagonista assoluta nei panni di Gloria è Sabrina Ferilli, che torna in RAI dopo 12 anni e con un progetto che l'ha vista entusiasta sin dal primo momento. Accanto a lei ci sono Sergio Assisi nei panni dell'ex marito, Emanuela Grimalda, la fidatissima assistente, Massimo Ghini, il genio del male Manlio De Vitis, agente di Gloria. E poi Fiorenza D'Antonio nei panni di Lucilla Altieri, l'arcinemica di Gloria, Martina Lampugnani in quelli della figlia ventenne di Gloria.

Sabrina Ferilli, la serie Gloria e la scelta dei ruoli. Tra istinto e ragione

Quante puntate e quando vanno in onda

Gloria è una miniserie composta da tre puntate che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 per altrettante prime serate. La prima puntata è stata trasmessa lunedì 18 febbraio, la seconda e la terza andranno invece in onda lunedì 26 e martedì 27 febbraio. Gloria è visibile anche in streaming su RaiPlay, dove è già disponibile in anteprima la puntata iniziale.