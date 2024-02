Gloria con Sabrina Ferilli da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta

Sabrina Ferilli torna in RAI, dopo 12 anni, e lo fa grazie a Gloria, la miniserie in arrivo stasera su Rai 1 in prima serata. Diretta da Fausto Brizzi e scritta da Roberto Proia, la serie strizza l'occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema - Viale del Tramonto ed Eva contro Eva - e a una serie di grande successo come la francese Call My Agent. E promette di divertirci proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.

La trama

Gloria: Emanuela Grimalda e Sabrina Ferilli sul set

Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Cinque anni dopo, però, si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari per le creme alla bava di lumaca.

Gloria è una tigre inferocita. Non accetta che il mondo dello spettacolo l'abbia dimenticata e a poco servono le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole, dell'ex marito ancora molto innamorato di lei e della figlia Emma. Gloria si sente sconfitta: il telefono ha smesso di squillare, sembra destinata all'oblio e la concorrenza di attrici più giovani si fa sentire. Ma, come diceva Shakespeare, "Non c'è furia dell'inferno peggiore di una donna respinta" e Gloria intende riprendersi il posto che è suo di diritto. Complice un errore medico, il suo mefistofelico agente ha un'idea tanto brillante quanto meschina. E l'idea funziona...

Il cast

Gloria: Massimo Ghini e Fiorenza D'Antonio nella serie

Protagonista assoluta nei panni di Gloria è Sabrina Ferilli, che torna in RAI dopo 12 anni e con un progetto che l'ha vista entusiasta sin dal primo momento. Accanto a lei ci sono Sergio Assisi nei panni dell'ex marito, Emanuela Grimalda, la fidatissima assistente, Massimo Ghini, il genio del male Manlio De Vitis, agente di Gloria. E poi Fiorenza D'Antonio nei panni di Lucilla Altieri, l'arcinemica di Gloria, Martina Lampugnani in quelli della figlia ventenne di Gloria.

Quante puntate e quando vanno in onda

Gloria è una miniserie composta da tre puntate che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 per altrettante prime serate. La prima puntata sarà trasmessa stasera, lunedì 18 febbraio, la seconda e la terza andranno invece in onda lunedì 26 e martedì 27 febbraio. Gloria è visibile anche in streaming su RaiPlay, dove è già disponibile in anteprima la puntata iniziale.