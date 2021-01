Gli Spietati, su Netflix in streaming da oggi

Gli spietati, il western del 1992 con Clint Eastwood, Morgan Freeman e Gene Hackman, arriva su Netflix in streaming nel catalogo di gennaio 2021!

William Munny è un ex fuorilegge dal passato leggendario, ma da diversi anni ha deciso di dedicarsi alla famiglia e fare l'allevatore. Con la morte della moglie la situazione domestica si fa sempre più difficile, e per questo decide di accettare la proposta di un giovane pistolero: uccidere due cowboy che hanno sfregiato una prostituta e incassare la taglia. Vincitore di quattro Premi Oscar (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Non Protagonista a Gene Hackman e Miglior Montaggio), Gli spietati nasce dopo una lunga gestazione: dopo la rinuncia di Francis Ford Coppola, Eastwood acquista i diritti di un soggetto scritto negli anni Settanta da David Webb Peoples (già sceneggiatore di Blade Runner). Succede tutto nel 1983, ma Clint aspetterà quasi dieci anni prima di girare il suo saluto al western.

Gli spietati: Morgan Freeman e Clint Eastwood in una scena del film

Clint Eastwood ha vinto quattro Oscar personali, due per Gli spietati (1992) e due per Million Dollar Baby (2004); entrambi i film vinsero in totale quattro premi ciascuno, e in tutte e due le occasioni Eastwood fu anche candidato come miglior attore. È stato poi candidato, come regista e/o produttore, anche per Mystic River (2003), Lettere da Iwo Jima (2006) e American Sniper (2014). È considerato uno dei più grandi direttori d'attori in ottica Academy, dato che ben cinque interpreti sono stati premiati grazie alle loro performance nei suoi film: Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank e Morgan Freeman.